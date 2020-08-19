快訊

認定論文抄襲情節嚴重 中山大學撤銷李眉蓁碩士學位

評／從鼓勵向善到去標籤化 少事法如何保護觸法少年？

宏達電自製XR內容 首次在科博館展出

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

宏達電（2498）今（19）日宣布自製內容《VIVE XR 科幻傳送門：跨越虛實恐龍叢林》首度在國立自然科學博物館「時空探秘：滅絕、新生，與未來幻境」合作展出，且正式在館內開放體驗；這也是VIVE Studios首款原創自製XR擴展實境內容。

宏達電表示，VIVE Studios是為了HTC VIVE 虛擬實境內容的開發及發行而成立，是將VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、MR（混合實境）及XR（擴展實境）等技術嵌入及實現於實境內容中的軟體技術團隊，目前開發的相關領域包括醫療保健、教育、遊戲、通訊、設計、電影、房地產、零售、現場活動與主題樂園。

宏達電強調，VIVE Studios使命是發掘及培養開發人才，並透過VIVE X 加速器計畫，與來自全球各領域的頂尖夥伴共同關注VR生態系的建立，計畫成立3年下來，協助及投資超越100個團隊，在亞太區更創造約40%的團隊能得到其他投資者的再次投資的成果。

國立自然科學博物館「時空探秘：滅絕、新生，與未來幻境」特展自7月22日起至2021年2月28日止，透過創新科技帶給觀眾個人化沉浸式及劇場式體驗，讓觀眾穿梭橫跨1億4500萬年的時空，探索物種及生物演化進程，了解地球過去與現在面臨生態浩劫的成因，繼而思索我們想迎向什麼樣的未來。

宏達電說，VIVE Studios融入特展主題應用，展現創新研發設計能力，讓觀眾能在一個真實與虛擬世界轉換更加流暢的體驗中獲得新的啟發，透過最新XR擴展實境技術，帶觀眾闖入白堊紀恐龍世界，感受跨越於現場實境（實景）與虛擬科幻的新體驗。

宏達電表示，這次與國立自然科學博物館的合作展出，使用市面上最能自由流暢遊覽於真實與虛擬世界的設備－VIVE Cosmos系列，首創上掀式設計，讓使用者可以在幾秒鐘內於現實和虛擬現實之間轉換，配備高解析度的鏡頭，讓使用者更能享受虛擬實境體驗。

宏達電 博物館

延伸閱讀

宏達電每股虧2.23元

宏達電Q2毛利率26.5% 連十季成長

宏達電毛利率連10季成長 上半年每股虧4.28元

還是虧！宏達電第2季每股虧2.23元

相關新聞

台灣微軟加碼物聯網計畫 產值上看百億元

台灣微軟和經濟部今（19）日共同宣布，啟動第二期「物聯網服務化加速計畫」，微軟將成立「IoT Center of Exc...

中光電智能機器人 發表全球首款3D全自主導航方案

中強光電（5371）旗下子公司‒中光電智能機器人今（19）日起在2020台北國際物流暨物聯網展發表全球首款採用3D Li...

廣運熱傳、第三代半導體兩大事業 成長新動能

廣運（6125）盛大參與今年台北國際自動化工業大展（Automation Taipei），主要展出自動化先進製程、物流及...

「華為概念股」殺聲隆隆 誰能出貨給華為？聯發科與高通的三種可能

「現在不是圍堵，而是要用『全面封殺中國』來形容。」兩岸戰略觀察家范疇觀察近來美國對中國種種壓制事件總結說，「這已經不能單純用貿易戰來定位，而是從政治、經濟、金融貨幣全面啟動的一場封殺戰。」

台灣遠距操控技術 登上頂級國際期刊

後疫情時代，人人都不想要手部直接碰觸公共場所的物品，社會對於各種遠距操控技術的需求紛紛浮現。智慧手表除了顯示健康資訊、運...

DRAM第二季總產值季增15.4% Q3價格恐反轉向下

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，2020年初在Server DRAM價格強勢領漲的帶動下，各類DRAM價格...

東元下半年營運看佳 今年獲利目標優於去年

東元董事長邱純枝表示，下半年營運比上半年佳，今年整體電動車營業額目標突破新台幣億元；東元總經理連昭志預估，印度廠明年第2...

卓永財：上銀和大銀微系統今年估兩位數成長

上銀集團總裁卓永財預估，今年上銀和大銀微系統業績可望較去年成長，幅度上看兩位數百分點，上銀和大銀微系統獲利可較去年佳，第...

東元解決製造業痛點 助攻傳統工廠智慧化

不受疫情影響，年度最大工業盛會「台北國際自動化工業大展」今（19）日登場，東元集團以「實現智能工廠，驅動未來」為主題，要...

聯發科跌停！被華為禁令拖下水 外資卻因「這原因」老神在在

受到美國進一步收緊華為禁令的影響，市場擔心IC設計大廠聯發科（2454）營運表現將遭拖累，今（18）日股價於盤中被打入跌停板。對於華為禁令的最新進展，有2家外資因此下修聯發科股票目標價，不過里昂證券卻認為，聯發科目標價可望上攻1200元。

失親兒騎鐵馬參訪旺宏 秒懂半導體

失親兒福利基金會昨（18）日帶著32位年輕學子騎鐵馬到鐵馬，並參訪旺宏進行科技之旅，學生們第一次看到晶圓、IC及半導體等...

日月光 打造5G專網智慧工廠

日月光投控、中華電信攜手高通，昨（18）日宣布合作打造台灣首座基於5G mmWave（毫米波）企業專網之智慧工廠，並首次...

熱門新聞

確定了！可成出售泰州廠給陸企藍思 交易價14億美元

華為下個受災戶 點名記憶體

愛奇藝要被禁了！台灣VIP會員焦慮 客服安撫：不讓權益受損

紅色供應鏈勢力崛起 可成：當台廠塑膠做的？

台積電駁陸廠挖角傳言 劉德音：這半年誰敢離台

康友-KY恐下市 會計師：業界不可能接手財報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。