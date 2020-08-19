鴻海獎學金加碼抗疫 3600萬助360名學子

鴻海（2317）教育基金會今（19）日宣布，「第四屆鴻海獎學鯨」將於8月20日開跑。由於疫情影響了許多行業的景氣與工作，恐讓不少貧困家庭生計更加困難，因此將今年的得獎名額增為360人，給予更多清寒學子破浪前行的助力。

鴻海教育基金會表示，「鴻海獎學鯨」是全台灣規模最大的獎助學金計畫，每位得主可以獲得十萬元的獎助學金，累積發放總獎金已經超過一億元，照顧了近一千五百名的清貧學戶，凡是全學年總成績平均達70分以上的清寒大學生與碩博士生，即使沒有中低收入戶證明，只要家境困苦，就可以申請，而不將政府開列的證明定為必要條件，就是為了彌補社會安全網的不足。

鴻海教育基金會表示，「第四屆鴻海獎學鯨8月20日起開始收件至10月30日截止」，同時本屆評審來自於六大領域—政府、企業、教育、慈善、新創、媒體等，評審背景多元且專業拔尖，例如前花旗銀行董事長管國霖、有媒體教母之稱的余湘、奧美廣告大中華區副董事長與全球董事會董事莊淑芬、台大管理學院產學發展辦公室副院長謝明慧、淡江工學院院長李宗翰、台大電機系教授葉丙成，以及曾被富比世雜誌選為亞洲區三十歲以下最有影響力之一的Teach for Taiwan創辦人劉安婷與Dcard創辦人林裕欽等。

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