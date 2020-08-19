台達電衝IA事業 估下半年營運優於去年同期

台達電（2308）工業自動化（IA）業務上半年表現優於預期，展望下半年，台達電預估，受疫情影響，估下半年表現弱於上半年，但將優於去年同期，在電商物流、電子電工自動化投資將持續，成為台達IA成長動能。

台達機電事業群總經理劉佳容分析，今年由於新冠疫情的衝擊，許多產業都受到影響，人力需求與外在因素難以預測，反而加速了部份製造業自動化、智能化的升級腳步；再加上口罩、防護衣、呼吸器等醫療相關產業的需求帶動，台達工業自動化在市場和銷售表現亮眼。

劉佳容預估，IA事業今年下半年沒上半年好，主要是因疫情影響，但優於去年同期，而今年上半年表現不佳的智慧製造，下半年反而表現較好。

展望第3季，台達看好物流、電子電工自動化投資將持續，將帶動IA業務成長，不過，紡織、木工、工具機機床等產業表現較保守。

台達今日以「創變智造新未來」為主題，於台北國際自動化工業大展開啟智造新紀元。在全球受到新冠疫情衝擊之下，台達看到了自動化、數位化、智能化，對於企業面對外在挑戰的重要性以及發展潛力，並積極整合雲端物聯、製造管理平台、智能設備、自動化軟硬體等已臻成熟的技術及產品。

本屆展會，台達打造了最受矚目的雲端整合智能工廠，以機械設備製造業的整合式edgeMES製造營運管理系統，實現「智能製造解決方案」的產業升級最佳範例；另一方面，憑藉自身經驗分享數位轉型升級關鍵，展出「電子組裝行業方案」的電子業專用機器人打磨方案、AI六面檢測機等智能設備。

劉佳容指出，因此在今年展會中，台達特別結合雲端製造、數位轉型，以大型電視牆為客戶展出實現數位可視化製造的生產監控戰情中心，讓來賓親身體驗先進工廠的戰情監控，可協助電子業和其它輕工業客戶建立更智能且更先進的設備、製程，以及工廠，在對抗疫情的同時提高競爭力，為下一階段的市場成長做好準備。