快訊

認定論文抄襲情節嚴重 中山大學撤銷李眉蓁碩士學位

評／從鼓勵向善到去標籤化 少事法如何保護觸法少年？

第四屆鴻海獎學鯨加碼抗疫 助360名學子築夢

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

鴻海（2317）教育基金會今（19）日宣布第四屆鴻海獎學鯨正式開跑。由於疫情影響了許多行業的景氣與工作，恐讓不少貧困家庭生計更加困難，鴻海獎學鯨因此將今年的得獎名額增為360人，給予更多清寒學子破浪前行的助力。

鴻海獎學鯨是全台灣規模最大的獎助學金計畫，每位得主可以獲得十萬元的獎助學金，目前累積發放總獎金已經超過一億元，照顧了近一千五百名的清貧學戶，凡是全學年總成績平均達70分以上的清寒大學生與碩博士生，即使沒有中低收入戶證明，只要家境困苦，就可以申請，而不將政府開列的證明定為必要條件，就是為了彌補社會安全網的不足。

本屆獎學鯨評審來自於六大領域—政府、企業、教育、慈善、新創、媒體等，評審背景多元且專業拔尖，例如：前花旗銀行董事長管國霖、有媒體教母之稱的余湘、奧美廣告大中華區副董事長與全球董事會董事莊淑芬、台大管理學院產學發展辦公室副院長謝明慧、淡江工學院院長李宗翰、台大電機系教授葉丙成，以及曾被富比世雜誌選為亞洲區三十歲以下最有影響力之一的Teach for Taiwan創辦人劉安婷與Dcard創辦人林裕欽等等，雖然大家都十分忙碌，但皆本著樂於回饋社會的心情而願意跨刀擔任評審。

鴻海教育基金會相信「生命有無窮潛力，生活有無限可能」，只要持續發聲，夢想必能發生，希望獎學鯨所頒贈的獎助學金能夠支持優秀的清貧學生繼續遨遊於學習之海，為追求夢想奮力前行。鴻海獎學鯨自即日8月20日起開始受理至10月30日。

鴻海 台大電機系 疫情

延伸閱讀

寶格麗永續力發威！ 無病毒基金會助抗疫救世界

從舊金山飛北京…200美企主管報名包機 下月返中工作

加拿大財長請辭 與總理抗疫爭執又爆道德醜聞

菲律賓政府抗疫朝令夕改 台商內外交迫壓力大

相關新聞

台灣微軟加碼物聯網計畫 產值上看百億元

台灣微軟和經濟部今（19）日共同宣布，啟動第二期「物聯網服務化加速計畫」，微軟將成立「IoT Center of Exc...

中光電智能機器人 發表全球首款3D全自主導航方案

中強光電（5371）旗下子公司‒中光電智能機器人今（19）日起在2020台北國際物流暨物聯網展發表全球首款採用3D Li...

廣運熱傳、第三代半導體兩大事業 成長新動能

廣運（6125）盛大參與今年台北國際自動化工業大展（Automation Taipei），主要展出自動化先進製程、物流及...

「華為概念股」殺聲隆隆 誰能出貨給華為？聯發科與高通的三種可能

「現在不是圍堵，而是要用『全面封殺中國』來形容。」兩岸戰略觀察家范疇觀察近來美國對中國種種壓制事件總結說，「這已經不能單純用貿易戰來定位，而是從政治、經濟、金融貨幣全面啟動的一場封殺戰。」

台灣遠距操控技術 登上頂級國際期刊

後疫情時代，人人都不想要手部直接碰觸公共場所的物品，社會對於各種遠距操控技術的需求紛紛浮現。智慧手表除了顯示健康資訊、運...

DRAM第二季總產值季增15.4% Q3價格恐反轉向下

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，2020年初在Server DRAM價格強勢領漲的帶動下，各類DRAM價格...

東元下半年營運看佳 今年獲利目標優於去年

東元董事長邱純枝表示，下半年營運比上半年佳，今年整體電動車營業額目標突破新台幣億元；東元總經理連昭志預估，印度廠明年第2...

卓永財：上銀和大銀微系統今年估兩位數成長

上銀集團總裁卓永財預估，今年上銀和大銀微系統業績可望較去年成長，幅度上看兩位數百分點，上銀和大銀微系統獲利可較去年佳，第...

東元解決製造業痛點 助攻傳統工廠智慧化

不受疫情影響，年度最大工業盛會「台北國際自動化工業大展」今（19）日登場，東元集團以「實現智能工廠，驅動未來」為主題，要...

聯發科跌停！被華為禁令拖下水 外資卻因「這原因」老神在在

受到美國進一步收緊華為禁令的影響，市場擔心IC設計大廠聯發科（2454）營運表現將遭拖累，今（18）日股價於盤中被打入跌停板。對於華為禁令的最新進展，有2家外資因此下修聯發科股票目標價，不過里昂證券卻認為，聯發科目標價可望上攻1200元。

失親兒騎鐵馬參訪旺宏 秒懂半導體

失親兒福利基金會昨（18）日帶著32位年輕學子騎鐵馬到鐵馬，並參訪旺宏進行科技之旅，學生們第一次看到晶圓、IC及半導體等...

日月光 打造5G專網智慧工廠

日月光投控、中華電信攜手高通，昨（18）日宣布合作打造台灣首座基於5G mmWave（毫米波）企業專網之智慧工廠，並首次...

熱門新聞

確定了！可成出售泰州廠給陸企藍思 交易價14億美元

華為下個受災戶 點名記憶體

愛奇藝要被禁了！台灣VIP會員焦慮 客服安撫：不讓權益受損

紅色供應鏈勢力崛起 可成：當台廠塑膠做的？

台積電駁陸廠挖角傳言 劉德音：這半年誰敢離台

康友-KY恐下市 會計師：業界不可能接手財報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。