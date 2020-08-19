第四屆鴻海獎學鯨加碼抗疫 助360名學子築夢

鴻海（2317）教育基金會今（19）日宣布第四屆鴻海獎學鯨正式開跑。由於疫情影響了許多行業的景氣與工作，恐讓不少貧困家庭生計更加困難，鴻海獎學鯨因此將今年的得獎名額增為360人，給予更多清寒學子破浪前行的助力。

鴻海獎學鯨是全台灣規模最大的獎助學金計畫，每位得主可以獲得十萬元的獎助學金，目前累積發放總獎金已經超過一億元，照顧了近一千五百名的清貧學戶，凡是全學年總成績平均達70分以上的清寒大學生與碩博士生，即使沒有中低收入戶證明，只要家境困苦，就可以申請，而不將政府開列的證明定為必要條件，就是為了彌補社會安全網的不足。

本屆獎學鯨評審來自於六大領域—政府、企業、教育、慈善、新創、媒體等，評審背景多元且專業拔尖，例如：前花旗銀行董事長管國霖、有媒體教母之稱的余湘、奧美廣告大中華區副董事長與全球董事會董事莊淑芬、台大管理學院產學發展辦公室副院長謝明慧、淡江工學院院長李宗翰、台大電機系教授葉丙成，以及曾被富比世雜誌選為亞洲區三十歲以下最有影響力之一的Teach for Taiwan創辦人劉安婷與Dcard創辦人林裕欽等等，雖然大家都十分忙碌，但皆本著樂於回饋社會的心情而願意跨刀擔任評審。

鴻海教育基金會相信「生命有無窮潛力，生活有無限可能」，只要持續發聲，夢想必能發生，希望獎學鯨所頒贈的獎助學金能夠支持優秀的清貧學生繼續遨遊於學習之海，為追求夢想奮力前行。鴻海獎學鯨自即日8月20日起開始受理至10月30日。