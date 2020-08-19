台達電雲端整合智能工廠解決方案 獲客戶青睞

台達電（2308）今（19）日宣布以「創變智造新未來」為主題，於台北國際自動化工業大展開啟智造新紀元。在全球受到新冠疫情衝擊之下，台達看到自動化、數位化、智能化，對於企業面對外在挑戰的重要性以及發展潛力，並積極整合雲端物聯、製造管理平台、智能設備、自動化軟硬體等已臻成熟的技術及產品。

本屆展會台達打造最受矚目的雲端整合智能工廠，以機械設備製造業的整合式edgeMES製造營運管理系統，實現「智能製造解決方案」的產業升級最佳範例；另一方面，憑藉自身經驗分享數位轉型升級關鍵，展出「電子組裝行業方案」的電子業專用機器人打磨方案、AI六面檢測機等智能設備。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，今年由於新冠疫情的衝擊，許多產業都受到影響，人力需求與外在因素難以預測，反而加速了部份製造業自動化、智能化的升級腳步；再加上口罩、防護衣、呼吸器等醫療相關產業的需求帶動，台達工業自動化在市場和銷售表現亮眼。

因此在今年展會中，台達電特別結合雲端製造、數位轉型，以大型電視牆為客戶展出實現數位可視化製造的生產監控戰情中心，讓來賓親身體驗先進工廠的戰情監控，可協助電子業和其它輕工業客戶建立更智能且更先進的設備、製程，以及工廠，在對抗疫情的同時提高競爭力，為下一階段的市場成長做好準備。

「智能製造解決方案」是台達今年展出的重要主軸之一，整體方案涵蓋工廠的設備及製程產線整合、聯網，執行製造過程中的即時管理、靈活排程換線，到數據在設備、管理平台、雲端上的交換、分析、優化等，落實在各行業工廠中。

其中，台達針對機械製造的企業資訊及生產管理，發表最新的edgeMES製造營運管理系統，以台達製造執行系統為核心，搭配微軟的雲端服務提供SaaS管理方案，有助中小型機械設備製造業者依其所需提出資源預估與訂閱；另結合趨勢科技的動態的資安保護功能，可確保edgeMES在工廠的資訊安全，為機械製造廠商提供先進、安全的數位化轉型方案。

台達電的另一行業方案亮點，是利用水平關節機器人(SCARA) DRS系列搭配機器視覺檢測系統，執行不停線快速上下料和擺盤，滿足小型料品如食物、醫藥的高速取放製程，可取代人力、提高效率，同時兼顧製程衛生，優化食品和藥品加工製造。