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旺中集團總管理處執行長林柏川 讓中天董總人事卡關

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

中天新聞台正在進行換照的審查流程，但中天電視目前申請董事長、董事、總經理變更案持續卡關。國家通訊傳播委員會（NCC）今（19）日續行審議中天電視董總人事變更案，但因董事林柏川現在也是旺中集團總管理處執行長，NCC對林柏川兼任中天總經理有疑慮，要求不能兼兩職，林柏川也同意將此人事案意見帶回旺中集團繼續討論。

NCC表示，中天董總人事案對換照審查進度目前沒有任何影響，等中天將委員會要求的意見補送過來，委員會再討論。

中天電視董事長兼總經理潘祖蔭今年2月底離職，中天董事會推舉新任董事長廖麗生、董事朱鴻達、董事兼總經理林柏川，並將人事變更案送 NCC審查，不過這項人事案卻屢屢卡在林柏川的職務上。中天董事兼總經理林柏川同時還兼任旺中集團總管理處執行長，NCC委員質疑此舉違反當時旺中集團當時承諾入主中視、中天的「獨立運作」原則，要求專任總經理。

此案6月時，NCC就已經要求中天補件說明，今天仍然原地打轉。NCC表示，雖然中天電視解釋現在的組織結構中，旺中集團只是投資者，但委員認為以組織狀況來看，難以避免旺中介入的疑慮。林柏川也再度表示將把NCC的意見帶回總管理處討論，不表明是否辭執行長或是找新總經理人選。

NCC 電視 離職

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