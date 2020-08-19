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工研院掌握後疫情時代商機 秀智慧機器人成果

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
工研院七軸驅動整合式關節機器手臂，已獲清華大學採購。記者李珣瑛/攝影
工研院七軸驅動整合式關節機器手臂，已獲清華大學採購。記者李珣瑛/攝影

「2020臺灣機器人與智慧自動化展」（TAIROS）今（19）日於南港展覽館登場，工研院發表10項智慧機器人創新成果，展出全球首創可精準撿貨的「AI人工智慧自動標註系統」、協助工廠免停機仍可多樣生產的「高品質研磨系統」、具多工彈性服務的「七軸驅控整合式關節機器手臂」等，大秀工研院在「2030技術策略與藍圖」永續環境應用領域中，發展智慧製造，協助產業數位轉型成果，掌握後疫情時代的商機。

根據國際機器人聯盟（International Federation of Robotics, IFR）資料顯示，全球企業在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響下，正重新評估供應鏈管理風險，將加速企業引進機器人，以利製造業生產復甦，推進機器人技術和智慧自動化系統發展，並預估2020年～2022年，將有400萬台工業機器人在全球工廠中運轉，協助產業因應市場挑戰與經濟發展。

工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，在後疫情時代，分散生產基地、走向智慧製造，滿足自動化、減少人力依賴、快速調整和客製化等市場需求，已成為製造業發展的新趨勢。工研院身為產業好夥伴，已擘畫2030技術策略與藍圖，因應當前製造業供應鏈重組、少樣多量的生產模式，以及針對人力缺工的社會趨勢，致力結合機械、資通訊、電子等跨領域的研發優勢，開發多元化與多功能的智慧機器人技術，並將機器人結合AI人工智慧、5G、雲端通訊等科技，協助工廠數位轉型，讓製程更彈性，強健台灣產業的生產能量，協助產業在地生產發展、邁向智慧製造，開拓新藍海市場，提升後疫時代的國際競爭力。

工研院發表多項智慧機器人成果如下：

●AI人工智慧自動標註系統應用：隨機堆疊智慧取料-亂中有序一把抓

製造業的撿貨備料程序，是機器手臂應用的新藍海市場，但現今機器手臂無法自主學習辨識各種不同零件，進而無法快速撿貨和備料。工研院開發全球首創的「AI人工智慧自動標註系統應用：隨機堆疊智慧取料」，能自動蒐集與標註資料，訓練各式AI人工智慧辨識影像，以教導機器人取料。相較人工1小時僅標註25張的瓶頸，此技術1小時能標註一萬張，標註時間快400倍；此外，傳統隨機取料的換線時間為30天，此技術縮短為1天，換線時程快30倍，提高機器手臂撿貨的效率，適用於倉儲物流、鞋業、水五金和手工具等領域。現場此系統結合機器手臂，展出自動撿取糖果或科學麵的應用，吸睛度十足！

●高品質研磨製程自主化系統-多樣生產免停線

工研院開發台灣首創的「高品質研磨製程自主化系統」，整合「虛實整合系統」（Cyber-Physical System, CPS）與力量感測器等技術，透過模擬機器人的研磨編程路徑，降低實際研磨的誤差，誤差<1毫米（mm），且能模擬研磨力量，準確度達80%，增進研磨品質。當產線更換新工件時，還能藉由辨識率100%的視覺進料辨識技術，使工廠免停線、亦毋須人員操作設定，系統就能立即辨識新工件與模擬研磨路徑，達到少量多樣、快速換線的彈性生產，可應用於金屬加工製品、金屬刀具、小型水五金、手工具等產業。

●七軸驅控整合式關節機器手臂-類人作業更多工

傳統機器人的臂長與構型不能彈性調整，無法因應日趨複雜的製造需求。工研院領先市場研發「七軸驅控整合式關節機器手臂」，具備高精度、輕量化、驅控模組化等優勢，整合馬達、感測器、電源轉換等元件，模組化的關節能依不同應用來變化軸數。七軸驅控整合式關節機器手臂，單臂總重15Kg、荷重比0.3、重現性0.02mm，與六軸機器手臂相比，因七軸的軸數更多，手臂動作更靈活自由、更穩定，提供類人的作業能力，未來結合AI人工智慧、視覺辨識與夾具等，可以讓機器人自動辨識、精準夾取物體，賦予機器手臂更彈性多工的能力，能從事更多輕工業加工、家居服務與生醫照護的工作！

展至22日的2020台灣機器人與智慧自動化展「工研院主題館」在台北南港展覽館一館1樓，I區攤位號碼I608展出多項成果，8月21日（周五）將在台北南港展覽館一館5樓504C會議室舉辦「2020工研院機器人技術論壇」，分享業界最新的機器人技術，協助台灣產業突圍日益激烈的國際競爭。

工研院與三菱電機國際合作，開發AI自動標註系統應用，成為製造業撿貨備料利器。記者李珣瑛/攝影
工研院與三菱電機國際合作，開發AI自動標註系統應用，成為製造業撿貨備料利器。記者李珣瑛/攝影

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