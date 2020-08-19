DRAM第二季總產值季增15.4% Q3價格恐反轉向下

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，2020年初在Server DRAM價格強勢領漲的帶動下，各類DRAM價格正式翻揚；即便新冠肺炎疫情在第2季開始蔓延全球，但採購端因擔憂零組件斷貨，並未減少原本預估的訂單量，使DRAM供應商出貨量優於預期，進一步激勵整體DRAM價格漲幅擴大，推升第2季DRAM總產值至171億美元，季成長15.4%。

TrendForce指出，經過連續兩季的拉貨後，Server業者庫存水位已逐漸攀升，在整體經濟仍處低潮的情況下，以Enterprise Server為首的採購動能開始轉趨保守。在DRAM產業由Server領漲領跌的趨勢下，恐帶動其他產品價格一併反轉向下。因此預估第三季將出現量平價跌走勢，DRAM原廠獲利能力將轉弱。

觀察三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）三大DRAM原廠營收表現，第2季走勢一致且無明顯變動，在DRAM量價齊揚帶動下，營收成長皆突破雙位數；而各家市占除三大巨頭以外，其他廠商占比合計僅5%。不過，第3季由於適逢美光財務年底，推測其會較積極降價求量，可能使市占小幅上揚，但三大廠整體格局仍不受影響。

第2季DRAM整體均價大致上升約10%（受各家產品比重與財務會計區間不同而有所差異），因此各家獲利皆呈現上揚走勢。以三星而言，營業利益率自第一季32%攀升至41%，突破四成水準；SK海力士因Server DRAM比重高，加上價格漲幅劇烈，營業利益率達35%。美光本次財報區間（3月至5月）的報價漲幅小於韓系廠，因此營業利益率受益有限，僅由上季的16%上升至21%。預期第3季原廠成本優化的速度較難以支撐報價下滑，獲利恐面臨壓力。

從技術發展來看，第2季三星持續將Line 13部份產能由DRAM轉向CIS（影像感測器），並準備啟動平澤二廠P2L，預計下半年投入DRAM生產，在彌補Line 13投片下滑的同時，也開始拉高1Znm製程比重。SK海力士M10廠DRAM投片持續轉向CIS，同時增加M14產出；下半年將小幅提高無錫廠的產能，全年DRAM位元增加主要來自於1Ynm製程比重提升。

美光今年仍著重在1Znm製程的量產與產出比重的拉升，當前適逢量產初期且部分OEM處於產品驗證階段，因此1Znm占比不高。預計隨著驗證通過，1Znm將成為該公司主推製程，而總產能方面則與去年大致相同。

整體而言，今年三大DRAM原廠皆審慎擴增產能，加上疫情對需求端帶來的低潮尚未解除，預估明年位元成長仍有近七成來自1Ynm與1Znm的先進製程轉換；而廠房擴增的產能增加僅占三成。