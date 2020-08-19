東元解決製造業痛點 助攻傳統工廠智慧化

不受疫情影響，年度最大工業盛會「台北國際自動化工業大展」今（19）日登場，東元集團以「實現智能工廠，驅動未來」為主題，要為深受人員卡關和斷鏈之苦的製造業解決痛點。

展出重點包括應用於既有產線之解決方案，為傳統工廠升級為智慧工廠；以AR技術投影應用於遠距排除故障，解決人員無法抵達現場的困境；以及結合關係企業東捷資訊的數位戰情室，將生產資訊視覺化，並可遠端互動分析，提供企業決策者更有效的經營管理系統。

東元集團自主研發的數位工廠解決方案，現場應用了東元集團所生產的數位電表、變頻器、馬達、和PLC等核心零組件，再加入視覺辨視技術和感測器，可以將數據可視化，表現在看板系統上，這套解決方案已用於中壢及越南智慧產線，透過自動化的控制應用與數位管理，提升產出效益10%及結省40%以上的用電量，充分實踐了東元「節能、減排、智能、自動」的公司願景。

東元電機董事長邱純枝表示，東元自2016年自主開發智慧製造、智慧產線以來，累積了相當的技術力，而且，東元的數位工廠解決方案不論應用在中小型工廠的簡易型數位管理系統，乃至於集團級之規模，皆可為客戶提供客製化的方案。讓傳統工廠不論新舊設備都可以升級為智慧工廠，達到數位轉型的目的。

為了展現「實現智能工廠，驅動未來」的主題，東元集團關係企業東捷資訊扮演了關鍵角色，藉由Big Data與AIoT技術，依據企業與工廠營運的需求，結合資訊視覺化與互動分析，讓管理階層可以實時掌握最新資訊並決策。而在其他各項智慧工廠中不可或缺的部分，東元展示了有軌DC伺服智能穿梭車和智能跟隨車，是現代自動化工廠智慧倉儲的好幫手，負重最高可達600公斤，適用於物流業和半導體業。另一項必備的物聯網產品，是為工廠內關鍵機械設備提供測振、振溫、測電等的健康管理及預知保養，今年的最新產品可以完整呈現近端、遠端、雲端，三端一體的新世代工業物聯網IIoT功能，協助客戶將設備快速升級為智慧機械。