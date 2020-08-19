廣明與民視跨界合作 機器人應用於AR領域

廣明（6188）旗下協作機器人與智慧視覺的領導廠商達明機器人，與民視電視台跨界創新合作，達明機器人協作手臂結合AR攝影機追蹤對位技術，機器人即時反饋末端攝影機位移座標給AR場景中虛擬攝影機，同步合成擴增實境3D，達成虛實合一效果。

廣明表示，雙方合作其精準度直達電視廣播級水平，而民視新聞也將達明協作手臂實際使用於節目的製播，如2020民視大選觀測站節目中，主播播報與虛擬物件互動讓新聞數據及圖表更加科技化呈現。且在選戰分析方面，當達明協作手臂搭載廣播級攝影機拍攝時，能自動計算實體攝影機移動點位，同步改變擴增實境3D合成畫面。

廣明指出，達明協作手臂較專業攝影手臂來說，體積小操作簡易、能與人安全協作工作，且價格容易入手，搭載攝影機後，除此次展演虛擬棚攝影機追蹤對位系統外，亦可用於無人攝影機自動化以及特效攝影（如高速或縮時運鏡攝影）， 相信未來在電視新聞、攝影棚自動化、廣告拍攝等領域，能有更寬廣的跨領域結合。

達明機器人參加台北國際自動化工業大展，為產業智慧製造升級帶來一系列的解決方案；以TM AI+打造高效的自動瑕疵檢測，以智慧堆棧系統TM Palletizing Operator 克服軟硬體整合，以TMmanager智慧工廠管理數據，以數據驅動各產業的數位轉型。