廣明前進台北自動化大展 打造產業轉型智慧升級

廣明（6188）旗下達明機器人前進台北國際自動化工業大展，為產業智慧製造升級帶來一系列的解決方案；以TM AI+打造高效的自動瑕疵檢測，以智慧堆棧系統TM Palletizing Operator 克服軟硬體整合，以TMmanager智慧工廠管理數據，以數據驅動各產業的數位轉型。另一個展覽亮點是與民視合作，跨領域展示協作型手臂與廣播級攝影機進行AR擴增實境的應用。

在TM AI+ 解決方案方面。製造業是AI在台灣最具發展潛力的產業領域，特別適用於打造高效率的自動瑕疵檢測的應用場景，達明機器人運用自身內建智慧視覺優勢，研發TM AI+解決方案：業界首創整合傳統機器視覺與先進AI視覺於單一機器人系統，無須額外控制器，更大幅降低以往整合視覺花費的人力、時間與金錢成本。

達明機器人內建的機器視覺整合了光源、工業攝相機與感測元件，來擷取影像畫面，並結合人工智慧的深度學習技術，更能準確感測物體形狀、種類、顏色等判別要素；進而提升機器視覺在自動化生產中的檢測效能與高難度，提升各產業在品質檢測的精準度與效能。並使用檢測數據導向生產製造，朝向數位化轉型。

在TMmanager智慧工廠管理解決方案方面。如何協助各企業實踐智慧工廠自動化生產，透過虛實化整合、物聯網、智能設備與機器人應用構建適用性高的智慧工廠，是達明機器人一直以來努力的方向。

因此，達明機器人推出的TMmanager智慧工廠管理解決方案功能包含。1. 資料收集與監控系統，提供客戶即時的工廠設備管理及設備狀態的監控。2. 工廠製造現場的管控，能夠收集製造數據，提供管理者完整的生產履歷。3. 簡易使用的儀表板設計功能，讓想要的資訊視覺化，且可根據需求進行儀表板的客製化。4. 即時呈現的生產狀況看板系統，讓管理者能夠隨時掌握生產資訊。

此外，達明也與民視跨界合作 AR擴增實境。此次與民視電視台跨界創新合作，達明機器人協作手臂結合AR攝影機追蹤對位技術，機器人即時反饋末端攝影機位移座標給AR場景中虛擬攝影機，同步合成擴增實境3D，達成虛實合一效果，其精準度直達電視廣播級水平。

而民視新聞也將達明協作手臂實際使用於節目的製播，如2020民視大選觀測站節目中主播播報與虛擬物件互動讓新聞數據及圖表更加科技化呈現.選戰分析，當達明協作手臂搭載廣播級攝影機拍攝時，能自動計算實體攝影機移動點位，同步改變擴增實境3D合成畫面。