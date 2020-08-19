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研華攜手夥伴發揮應用生態圈力量 前進台北自動化大展

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠研華（2395）以「攜手產業夥伴 共創物聯網產業生態圈」為題，攜手行業共創夥伴於2020年台北自動化工業大展（Taipei Automation 2020）共同展示相關解決方案，以協助台灣製造業踏上數位轉型之路。

研華工業物聯網事業群資深協理暨海外新興市場行銷總經理張敏忠表示，新冠肺炎疫情衝擊全球產業，讓許多企業不得不正視數位轉型的必要性，尤其製造業更積極引進各項智慧科技應用，希望能降低成本、提高生產效率，進而在後疫情時代維持競爭優勢。

張敏忠說明，為能加速製造業者轉型智慧化與自動化，研華特別鎖定智慧工廠、設備自動化，及環境能源管理等三大領域，以提供結合產業專業知識（Domain Know-how）與軟硬體設備的完整解決方案，一次滿足製造業各種轉型需求。

此外，為延續自2018年提出的「共創」概念，研華今年再度攜手偲倢科技、達易智造科技、立允智造科技、禾禾自動化、創勢捷國際、諾亞思科技、基士德和國鈞實業等產業夥伴，共同展出三大領域相關解決方案，以期借助應用生態圈力量，加速台灣工業4.0產業成形。

研華在此次展會鎖定智慧工廠、設備自動化，及環境能源管理等三大領域展出以下方案。包含智慧工廠：工業4.0戰情室、智能生產報工、機械手臂聯網、CNC機台聯網、智慧三色燈感測器與設備稼動率、設備預知保養等多項解決方案。

設備自動化：一站式機器視覺、運動控制開發平台、自動化與生產資訊開發、AI瑕疵檢測、智慧工廠自動化測試升級等解決方案。及環境與能源：水務運維管理、太陽能監控管理及工廠能源管理。

研華 製造業

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