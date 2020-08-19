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破紀錄！可成419億出售大陸廠房

聯合報 / 記者陳昱翔戴瑞芬／綜合報導
蘋果供應鏈金屬機殼廠可成，昨天宣布出售大陸廠房。記者曾學仁／攝影
蘋果供應鏈金屬機殼廠可成，昨天宣布出售大陸廠房。記者曾學仁／攝影

繼緯創之後，蘋果供應鏈金屬機殼廠可成昨天也宣布出售大陸廠房，將以現金十四點二七億美元（新台幣四百一十九億元）處分間接轉投資大陸泰洲廠百分之一百股權，交易對象為中國大陸玻璃蓋板龍頭藍思科技，預計今年底前完成程序，創下台廠出售給予陸廠的最大交易金額。

可成泰州廠主要接單產品為手機，市場解讀可成將縮減產能，逐漸淡出手機事業。可成董事長洪水樹昨天親自出席重大訊息說明會，媒體詢問，紅色供應鏈威脅增大，是否未來陸系業者跨入的領域，台廠都會慢慢退出？他則回應，不要把台廠當塑膠做的，很多產業絕非一時半刻可追上。

洪水樹表示，若以機殼來說，即使可成出售泰州廠後，機殼產能依舊相當龐大，而且技術也持續領先競爭對手。但他也強調，可成出售泰州廠後，將會加速公司轉型，包括投資各種項目或者其他可能，「或許未來的不久後，我們會再見面」（意指再度召開重大訊息記者會）。

可成投資長暨發言人巫俊毅說，泰州廠占二○一九年可成營收約百分之四十，交易案包含泰州廠廠房及設備等。目前可成沒有考慮投資藍思科技，也沒有換股計畫。未來會投入精密製造與醫療產業，作為成長主軸，可成仍有台灣及大陸宿遷、蘇州廠房。

另一方面，大陸藍思科技也公告，以現金人民幣九十九億元收購可勝科技（泰州）以及可利科技（泰州）各百分之一百的股權。大陸業界特別聚焦，藍思不是以現金加股權，而是捧上人民幣百億現金買下可成泰州手機機殼廠，企圖心可見一斑。

市場分析，台廠因為美中貿易戰供應鏈佈局變化，出售廠區給陸廠；而陸企亟欲打入蘋果代工供應鏈，提高5G技術轉型，因此雙方一拍即合。

藍思科技在公告表示，可成科技鎂合金壓鑄領導廠商，專精3C產品的機構件，品質及量產規模均達世界一流水準。接手可成科技大陸業務後，外界預期，藍思接手生產線意在提升5G產業鏈價值、一統5G機蓋供應鏈江湖。

人民幣 記者會 新台幣 蘋果供應鏈

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