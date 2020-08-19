陸兩位女富豪 染紅蘋果鏈

為iPhone、Macbook代工機殼的可成科技泰州廠出售，市場原先傳立訊要搶，最終卻被位在中國大陸深圳的藍思科技搶親成功，蘋果供應鏈分析，藍思科技從手機玻璃起家，進入機殼市場後將成為iPhone外觀件不可忽視的勢力，成為繼立訊之外另一台廠新威脅。

未來的蘋果供應鏈除了台廠之外，中國大陸兩位女富豪立訊董事長王來春及藍思科技董事長周群飛加入戰局。

藍思是大陸玻璃蓋板龍頭廠，主要產品是手機玻璃正面和背蓋，還有貼膜，在市場寡頭壟斷，全球前十大手機廠蘋果、三星、華為、小米、OPPO、vivo等都是它的客戶。面對5G高端手機發展趨勢，藍思在3C消費電子產品上的應用，首創3D玻璃、漸變色、藍寶石、陶瓷等新技術、新材料，跨入機殼領域後，業界推測藍思為擴大整合效益，跨入手機組裝只是遲早的事情。

目前陸廠耕耘蘋果商機，以立訊腳步最快，日前收購緯創蘇州廠後正式跨入iPhone，近期更有蘋果公司代表到立訊越南廠拜訪；而藍思則還在布局相關零組件的階段。

藍思17日晚間披露2020年半年報顯示，今年上半年在疫情和大陸經濟下行的挑戰下，營收繳出人民幣155.7億元（約新台幣673億元），稅後純益19.12億元（約新台幣82.2億元），創下2015年上市以來新高。分析師說藍思的利潤成長關鍵原因是該公司採取垂直整合戰略，達成高達數倍的淨利潤增幅。

分析師說，從陸企的動作可見其想要吃下過去台廠稱霸的市場及爭取手機的供應鏈利潤，不過除它們的企圖心之外，包括立訊、藍思在陸掛牌，較高本益比讓其擁有高市值有利於併購，以立訊來看市值1.58兆元，藍思市值也高達6,242億元，兩者皆大幅超過台系的鴻海、和碩、可成等。

大陸業界特別聚焦，藍思不是以是現金加股權，而是捧上人民幣百億現金買下可成泰州手機機殼廠，顯示其購買意願非常強勁。市場分析，台廠因為美中貿易戰供應鏈布局變化，出售廠區給陸廠；而陸企亟欲打入蘋果代工供應鏈，提高5G技術轉型，因此雙方一拍即合。

藍思科技在公告表示。可成科技鎂合金壓鑄領導廠商，專精3C產品的機構件，品質及量產規模均達世界一流水準。接手可成科技大陸業務後，外界預期，藍思接手生產線意在提升5G產業鏈價值，收購可成大陸業務後，意在一統5G機蓋供應鏈江湖。