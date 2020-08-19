洪水樹賣可成金雞母...三考量

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導
可成董事長洪水樹。 記者曾學仁／攝影
可成董事長洪水樹。 記者曾學仁／攝影

蘋果機殼供應商可成將旗下生產iPhone機殼的泰州廠出售後，引發市場高度關注，究竟是什麼原因，讓可成董事長洪水樹決心選擇在此刻賣掉「金雞母」，令外界相當好奇。不過對於外界認為是紅色供應鏈威脅，洪水樹說「不要把台廠當塑膠做的」，很多技術絕非一時半刻可以追上。

洪水樹指出，可成出售泰州廠有三大原因，首先是國際貿易情勢風險提高，其次是客戶策略變化，最後是手機機殼市場已淪為價格導向，綜合上述，讓可成選擇在此刻出售泰州廠。

法人表示，降低中國產能及紅色供應鏈崛起，都是影響可成處分泰州廠的原因。可以確定的是，即使可成退出賽局，iPhone機殼價格戰不會消失，甚至在紅色供應鏈加入後會打得比以往更兇，鴻準如何接招，值得後續觀察。

由於美中貿易戰火愈演愈烈，國際貿易情勢確實較過去幾年升高不少，而且美國總統大選在即，未來美中貿易戰的走向仍是充滿變數，目前已有許多台廠陸續淡出中國大陸，期盼將影響減到最低，而可成也不例外。

至於客戶策略變化方面，洪水樹則不便評論，僅指出客戶端有其考量，而可成已做出最符合股東利益的決策。根據供應鏈消息指出，蘋果為了確保機殼供貨無虞，並且分散供應鏈風險，主導本次交易案，但並未獲得可成證實。

最後，近年來因iPhone銷量下滑，市場需求並未大幅提升，在有限的數量下，機殼廠為了搶食更多訂單，最終只能進行削價戰，而鴻準有富爸爸鴻海當靠山，而可成則只能自立自強，因此最終不願再淪為紅海市場，選擇出售廠房，退出這場iPhone機殼賽局。

法人認為，從可成近期的毛利率狀況來看，過去甜滋滋的蘋果派，顯然已逐漸變成毒蘋果；過往可成的毛利率動輒45到50%，但是近6個季度以來，毛利率已經跌到2字頭，顯示出iPhone機殼削價戰確實讓可成心灰意冷。

另一說是近年大陸環保、美中貿易戰等議題，洪水樹家族對於公司在中國大陸的發展有不同意見，不過此傳聞未獲證實。

法人說，蘋果供應鏈一直是過去台廠發光發熱的關鍵，但如果毛利率愈來愈低，或許盡速轉型也非壞事，外界保守推估應該也有百億元以上獲利，若加上可成目前手上約1,200億元現金部位，等於可成滿手現金，發展性仍值得期待。

圖／經濟日報提供
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可成 機殼 蘋果供應鏈

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