日月光 打造5G專網智慧工廠

經濟日報 / 記者彭慧明／台北報導

日月光投控、中華電信攜手高通，昨（18）日宣布合作打造台灣首座基於5G mmWave（毫米波）企業專網之智慧工廠，並首次導入由台灣廠商提供的小型基地台。日月光高雄廠生產線將導入「AI+AGV智慧無人搬運車、AR遠端協作、綠科技教育館AR體驗環境」三大應用，預計於今年底完成。

高通及中華電信將提供技術支持與整合方案，經濟部技術處5G辦公室鼓勵台灣製造業者研發與供應相關網路設備，如5G mmWave小型基地台等，發揮在5G毫米波專用網路生態系統中的重要作用。

技術處5G辦公室指出，導入台廠小型基地台的任務艱巨，有很高的技術難度。高通及中華電信扮演技術整合的橋樑，透過底層晶片軟硬體技術，排除整合相容性問題。

中華電信行通分公司總經理陳明仕表示，在28GHz的毫米波總頻寬為3.5GHz之九倍以上，可滿足企業對高速率、低延遲的需求。在台灣，中華電信擁有毫米波最大連續頻寬600MHz，致力於5G、物聯網、AI、資安、大數據等五大領域進行技術研發。

日月光集團高雄廠總經理羅瑞榮表示，日月光一直致力於智慧製造，透過全廠人員與系統整合管理，已完成多座智慧工廠。在AIoT智慧工廠解決方案中，運用AI、大數據分析、自動化技術達成工廠數位轉型；透過自走車、機台自動派工、環衛與工安、能源管理、倉儲管理和互連技術等，強化即時遠端監控和工廠管理，有效提高生產力。

未來導入5G毫米波企業專網，可解決原本WiFi傳輸延遲、連線不穩定與訊號干擾等問題，增加生產效益，並提高設備維護的效能。

中華電信 5G 日月光

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