可成泰州廠 428億賣給紅色鏈

蘋果機殼供應商可成昨（18）日宣布，將旗下中國大陸泰州廠賣給陸系玻璃板廠藍思科技，交易價格14.27億美元（約新台幣428億元），創兩岸科技業有史以來最大現金資產交易案。處分利益將等交易程序到一定程度後，再對外公布，未來可成將淡出iPhone機殼供應鏈，專注筆電、平板、車用等機殼業務。

iPhone機殼過去一直是鴻準、可成分食絕大部分訂單。鴻準供貨占比約五成，可成也有三至四成比重。可成退出等於是將iPhone機殼近四成訂單拱手讓給陸系業者，未來iPhone機殼市場，將是鴻海集團正面對決紅色供應鏈。

可成泰州廠主要生產蘋果iPhone機殼，占可成營收四成。以可成去年度營收915.63億元計算，泰州廠營收約366.25億元，重要性不言可喻。

這項交易案包含可成泰州廠的廠房、設備、人員、訂單等，換言之，可成將確定淡出iPhone機殼供應鏈，由藍思科技接手相關訂單與生產。大陸業界聚焦藍思以現金買下可成泰州廠，顯示其購買意願非常強勁。

藍思科技為中國大陸保護玻璃製造龍頭廠，是深交所掛牌公司，也是蘋果供應鏈之一。今年上半年營收人民幣155.68億元（約新台幣673億元），年增37%，稅後純益人民幣19.12億元，較去年虧損人民幣1.56億元轉虧為盈，每股純益人民幣0.43元，獲利表現創近17年來新高。

可成董事長洪水樹指出，考量公司轉型、大環境、以及市場價格競爭等各種因素後，才決定出售泰州廠。

先前立訊科技買下緯創崑山廠房，緯創也入股立訊。洪水樹指出，目前可成沒有入股藍思科技或彼此換股的規劃，現階段單純出售廠房，加速未來轉型。

可成除泰州廠外，在大陸還有宿遷、蘇州廠及台灣台南廠。洪水樹表示，其他廠房主要生產筆電、平板或車用機殼，沒有出售計畫，會持續運作。