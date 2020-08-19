對華為核彈級限制 打亂科技鏈

彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）指出，美國為限制華為取得技術而祭出新法令，形同「發射一枚直接瞄準華為的核彈」，可能扼殺這家這家中國大陸電信巨頭，從而招致北京的報復。

其他專家也表示，這一禁令對各地晶片供應商來說也是一大打擊，科技供應鏈可能陣腳大亂。

高燦鳴表示，在一項裝置裡，晶片開發、製造和安裝包含數十個步驟，而美國技術始終是不可或缺的一環。過程中還有更多美國技術供應商扮演重要角色，只要剔除其中一家，任何晶片公司就很難維持，華為可能把非美國公司、甚至也未使用美國技術的供應商湊在一起，但這種備用解決方案遠不及全球同業的備用方法，且這需要時間才能建立這類替代供應鏈，而中國大陸已沒有時間。

高燦鳴說，一枚射向華為的飛彈，不代表真的會降落，美國對授權仍保持開放，況且美中前景有許多不確定性，包括雙方還要敲定一項貿易協議、11月的美國總統大選可能會變天。

不過，專家指出，華為面臨的威脅確實存在，因為外界仍不清楚多少主要供應商有許可證，還是需要新的許可證才能遵守這些規定，或美方是否會核發這些許可證。