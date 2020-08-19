美擴大華為禁令／電信設備廠搶單 台廠受惠

美國政府對華為禁令持續緊縮，不僅影響華為智慧手機出貨，因陸續有美方盟國宣布將逐步禁用華為電信設備，包括諾基亞、愛立信等電信設備廠更是卯勁搶單、分食華為的市占，助攻台揚、先豐等台灣相關供應鏈業績，尤其台揚是最純的諾基亞概念股，受惠最大。

華為是全球電信設備龍頭，布局5G基地台多年，旗下申請的5G專利在業界居冠，原迎接各國5G商轉，正可大展身手，但美國政府正持續以安全為由，說服其盟國禁用華為產品。由於華為電信設備仍有其成本低、效能高優勢，既有設備轉換也非說換就換，目前仍多方角力中。

另一方面，諾基亞及愛立信等電信設備廠，原已喜迎5G商轉商機，隨華為正處不利地位，更是趁機搶攻市占。

以諾基亞供應鏈來看。法人表示，鴻海是諾基亞電信設備重要代工廠商，台揚行動寬頻產品RRH客戶也以諾基亞為主，是最純的諾基亞5G概念股，正文、明泰、啟碁、合勤控等也可望沾光。