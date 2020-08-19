美擴大華為禁令／手機產業洗牌 四品牌卡位

華為今年第2季超越三星，躍居全球智慧手機龍頭，但華為現正面臨最大難關，因為眼前美國禁令擴大，除了大陸市場消費者力挺，其他市場不容樂觀。業界認為，華為晶片來源受阻，三星、小米、OPPO、vivo等品牌將乘勢接手華為空出來的市場缺口，掀起產業洗牌效應。

去年華為開始受到美國實體清單箝制，全年手機出貨量2.4億支，沒有達到原設定的2.6億支目標，但仍呈現年增。市調機構Canalys統計，由於疫情在歐美及印度持續延燒，中國大陸市場則已緩步復甦，華為在備受打壓下，因以中國大陸市場為主，今年第2季智慧手機出貨5,580萬支，雖年減5%，但首度超越多年來穩居龍頭廠三星的5,370萬支，躍居全球智慧手機出貨冠軍。

另外，根據Counterpoint統計，華為第2季在大陸市占達到46%、創新高，單是5G手機市占更達到六成，是華為保持手機出貨量的最重要基礎，但美國禁令的後座力，也正逐漸顯現。

分析師認為，華為在中國大陸以外的業務持續受創，第2季華為的海外出貨量年減27%，目前華為約有七成智慧手機在中國大陸市場出售。一旦全球經濟復甦，僅靠中國大陸市場將不足以支撐華為的手機龍頭地位。

華為消費者事業執行長余承東日前透露，下半年旗艦手機Mate 40 系列將在9月發表，搭載自家海思研發的「麒麟9000」晶片，但美國禁令恐讓「麒麟9000」成為華為最後一款自製旗艦級處理器。

手機晶片的來源讓華為大為頭痛，一旦開始影響新機出貨，市占也只能拱手讓出。除了小米穩居印度智慧手機市場龍頭，三星因中印邊境衝突，也乘機提振在印度的市占，印度是全球第二大手機市場。另外，小米、OPPO、vivo也持續拓展東南亞及歐洲市場。加上蘋果新一代iPhone雖會遲到數周，但應仍趕得上耶誕購物季，迎接大換機潮，預料全球前五大手機廠的排名，屆時也將出現洗牌。