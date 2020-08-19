國巨入股美電動車新創

被動元件大廠國巨昨（18）日宣布，將透過子公司國巨百慕達參與美國電動車新創公司Canoo的股權投資，總投資金額1,000萬美元(約新台幣2.94億元)。國巨表示，近年積極強化車電零組件布局，這是繼收購普思和基美後的重大投資 ，使國巨在電動車及自動駕駛等領域更完整。

國巨指出，Canoo為德拉瓦州註冊、加州運營的新創公司，主要業務為電動車設計開發。Canoo開發的電動車，具備車內容量與底盤面積比最大、底盤模組化專利技術具較低開發成本及設計彈性等優勢，預計2022年上半年量產上市。

Canoo亦規劃以反向併購方式與美國Hennessy Capital Acquisition Corp. IV（HCAC）進行合併，合併後公司以Canoo Inc.名稱存續，並以「CNOO」為股票代號續在那斯達克上市。

國巨表示，近年強化車電零組件布局，2018年收購天線及車規大廠美國普思、2020年併購車用被動元件領導廠商美國基美，此次參與Canoo股權投資案，將使國巨在電動車及自動駕駛等策略投資更完整。

業界人士說明，普思在汽車及工業市場累積許多客戶，基美在高階產品具強大競爭力，且轉投資CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電，擁有特斯拉Model系列車款環景攝影機近八成CIS封測單，泛國巨集團在車用、電動車領域的滲透率將逐步拉升。