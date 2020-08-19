華為下個受災戶 點名記憶體

經濟日報 / 本報綜合報導
外媒點名，「華為新禁令，遭殃的不僅是聯發科」，記憶體廠恐是下一波受影響的業者。（路透）
外媒點名，「華為新禁令，遭殃的不僅是聯發科」，記憶體廠恐是下一波受影響的業者。（路透）

美國對華為祭出新禁令，市場擔憂聯發科、聯詠、立積等華為晶片供應商出貨受挫，IC設計族群成為昨（18）日成為台股重災區。外媒點名，「華為新禁令，遭殃的不僅是聯發科」，記憶體廠恐是下一波受影響的業者。

三星、SK海力士等國際大廠，以及南亞科、旺宏、華邦等台灣記憶體廠，均供貨華為。國內記憶體廠均強調，出貨華為營收比重不大，將依循國際法規，滿足客戶需求，對於美政府新規定，將與法務單位研究，絕對仍會遵守國際規範。

法人指出，記憶體市場本季原本就面臨供過於求的壓力，業者普遍保守看後市，華為是全球第二大智慧手機廠暨5G基地台龍頭，單是手機年出貨量就高達2億支，使用的記憶體用量堪稱全球品牌廠數一數二，若記憶體廠礙於美國新制而無法供貨，勢必面臨更大的削價清庫存壓力，恐讓記憶體短期市況雪上加霜。

法人分析，短期內以旺宏受華為新禁令影響可能相對明顯。旺宏董事長吳敏求曾表示，為因應5G世代新需求，旺宏編碼型快閃記憶體（NOR Flash）低功耗、高速傳輸（IO）及高容量的記憶體解決方案受到客戶採用，目前已得約八成5G基地台廠商採用，當中包括華為這家網通客戶大單。由於華為是全球5G基地台龍頭，未來若華為出貨受衝擊，業界憂心將牽動旺宏出貨。

南亞科總經理李培瑛先前曾表示，今年第1季對華為的出貨比重僅約3%，對南亞科影響有限。華邦電高層則表示，禁令短期內對營運有影響，若原有客戶需求減少，將爭取其他供應商的市場機會，目前還處於銜接過程。

美國商務部新命令規定，所有供貨給華為的晶片業者，不論身在何地，都須經美國官方核准。商務部強調，只要使用美國設計的軟體和設備，即便晶片不是華為設計所需，只要供貨華為，外國公司也須取得美政府授權。此舉將衝擊相關晶片廠出貨。

市場昨日焦點集中在聯發科等IC設計股，但記憶體廠生產過程中，無可避免採用美商的電子設計自動化（EDA）工具與設備材料，日經新聞引述專家看法，點名南亞科、三星電子、SK海力士等記憶體廠，只要使用美國的軟體和技術，未來也可能得受新規定的規範新規定的規範。

業者私下透露，目前華為事件對整體記憶體衝擊並不大，中長期來看，記憶體是5G發展不可或缺的關鍵元件，隨AI、智慧車、智慧工廠、物聯網等快速發展，記憶體需求會持續成長，供應大廠則有節制增加產能，整體景氣很快就會向上翻揚。

外媒報導，美國這項禁令也可能波及高通、英特爾等美企，以及亞洲、歐洲一些較小的晶片製造商。

（編譯劉忠勇、記者鐘惠玲、簡永祥、張家瑋、張瑞益）

圖／經濟日報提供
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華為 快閃記憶體 南亞科

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