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名家觀點／華為衝擊波 台廠挺得過

經濟日報 / 楊瑞臨

美國進一步收緊華為禁令，波及昨（18）日台北股市指數走跌。華為概念股的指標企業聯發科不但開盤重挫、終場下殺68元，台積電股價也由紅翻黑。綜觀近年美中貿易戰及今年的新冠肺炎，啟動全球產業供應鏈重組的契機，短期內台廠會面臨轉型、調整的過渡陣痛期。

台廠挾半導體資通訊生產能量的優勢，長期更可望拓展出更多元的新機會和新商機。

展望未來十年，5G（第五代行動通訊）及AI（人工智慧）公認為產業二大驅動力。不同於過去4G時代的十年，所帶動的半導體產業機會大有區別。5G時代帶動非智慧型手機的終端載具興起，AR／VR、車載、無人機、個人電腦等，都是5G+AI的載具。

載具多元化也形成碎片化、零散化、少量多樣，台廠未來可望拓展車用、AR／VR、無人機，乃至家用聯網裝置，商機擴大，但也面對通路、商業模式及更多元產品的挑戰。

美中貿易戰開打已經讓傳統的產業模式改變，歐盟現在也加入這波強權「自主化」的潮流。三大市場都在未來終端產品系統供應鏈上，想取得主導權和自主布局作業。為了避免供應鏈斷鏈，各國都希望自己開規格、自主設計及生產，儘可能做到所有零組件自主，紅色供鏈鏈的崛起可說是必然趨勢。

台灣與日、韓均屬於出口導向的國家，歐、美、中即使想收回主導權，但不可能百分之百的自製。台灣產業未來五到十年，可望發展出供應美、歐甚至中國大陸基礎關鍵技術元件的能力，在三方建立自主供應鏈的大趨勢之下，台廠可望搶食左右逢源的商機。

除了傳統的出口導向思維，蔡英文總統提出六大核心戰略產業的政策，也為台灣產業開啟國防、航太、資安、生醫及新能等各項新應用的出海口。台灣半導體產業可藉由內需市場先行練兵，透過服務及參與以往甚少著墨的新市場，為日後出口國際市場紮穩馬步，開啟新的局面。

目前，台灣的「護國神山」級企業台積電致力於國產化的腳步，採購設備、材料、維修、OEM都在積極本土化。美國大廠微軟、谷歌、蘋果也重押資源在台灣，不但在台積電下單晶片，並在台灣投入研發等軟體資源，台灣產業在半導體與資通訊產業的能量，將來會是各界爭搶合作的首選。

其實，以歐洲為例，過去五年歐洲企業在亞洲布局首選中國大陸及新加坡，但隨著今年疫情發展，歐洲各大企業開始認真考量強化台灣合作。台灣半導體產業的當務之急是對人才的需求孔急，我們建議政府在政策上與半導體、資通訊產業有更多配合，特別是建立半導體的「人才軍火庫」，培育創新動能，台灣資通訊產業仍能在地緣經濟衝突中，扮演兵家必爭的合作角色。（本文由工研院產科國際所研究總監楊瑞臨口述，記者李珣瑛採訪整理）

半導體 台積電 資通訊

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