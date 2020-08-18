快訊

彰化採檢居家檢疫少年確診要被調查 藍綠立委挺地方沒錯

54.4°C的美國夏天! 死亡谷破90年紀錄, 加州熱浪大缺電

燦坤攜手宏碁、華碩等品牌 搶開學季商機

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
燦坤開學季記者會由資訊(1C)事業部李經緯總經理主持。記者張義宮／攝影
燦坤開學季記者會由資訊(1C)事業部李經緯總經理主持。記者張義宮／攝影

燦坤（2430）開學季記者會今(18)日由資訊(1C)事業部總經理李經緯主持。他表示，即日起至9月15日在全台燦坤準備強而有力的工具，替即將開學的莘莘學子、教職員們以及社會新鮮人做好的應戰準備，將兩大要素集結，包含第10代 Intel Core 核心及 Windows 10軟體，搭配Acer、Asus、Surface、HP 、 Lenovo、 LG、 Msi、 Razer、 Vaio等硬體品牌，強強出擊以新10代的規格及機種開拓商機。

李經緯指出，依據需求不同，將產品做出不同的分類組合，主打新10代 Intel Core處理器系列、高能學習新夥伴搭載SSD的更輕薄快速讀寫筆電，還規劃了入門款的「E」化人生從此開始組合、美型輕薄輕鬆帶著走系列、設計師必備、核心稱霸電競高手專屬優惠。預期在多品牌、新機種的帶動下，開學季的業績將年增20%以上。

他強調，此次命名為「燦坤因為愛，開啟你的新10代」活動檔期，特別推出「助大膽做夢，祝美夢成真，筆電最殺8,900元」，凡符合燦坤實體會員，持農、漁、牧、勞證明文件在活動期間購買Asus筆記型電腦原價12,900元，助學優惠價8,900元；Acer輕薄筆電原價25,900元，助學優惠價18,900元，差額最高補助7,000元，將是熱賣筆電商品。

燦坤開學季推出Intel+Windows 10新機種，搭配宏碁、華碩等業者出擊。記者張義宮／攝影
燦坤開學季推出Intel+Windows 10新機種，搭配宏碁、華碩等業者出擊。記者張義宮／攝影

筆電 燦坤

相關新聞

紅色供應鏈勢力崛起 可成：當台廠塑膠做的？

金屬機殼廠可成（2474）今（18）日召開重訊記者會，宣布出售中國泰州廠房給陸系業者藍思科技；媒體詢問，紅色供應鏈威脅與...

可成泰州廠賣給陸商藍思科技 擬淡出手機事業

金屬機殼廠可成今天宣布以現金14.27億美元（新台幣419億元）處分間接投資大陸公司可勝科技（泰州）公司及可利科技（泰州...

【外媒綜合】為何美商務部這次加大封殺華為 聯發科也遭殃？

美國商務部周一宣布進一步封鎖華為，幾乎切斷取得商用晶片所有的管道，不僅台積電確定少了華為這個大客戶，聯發科（2454）也受波及。

確定了！可成出售泰州廠給陸企藍思 交易價14億美元

蘋果機殼主要供應商可成（2474）今（18）日召開重訊記者會，決議出售可勝泰州、可利泰州等二家子公司給藍思，交易價格約1...

台積電駁陸廠挖角傳言 劉德音：這半年誰敢離台

台積電日前傳出遭中國半導體廠挖角上百名工程師與經理人，董事長劉德音表示，與事實不符，這半年來疫情嚴重，誰敢離開台灣

台積電為何不在高雄設廠？ 內行人曝該地「致命缺點」

先前曾傳出台積電有意在中科十五廠旁邊設廠，不過這項消息並未獲得證實，對此有網友表示，台積電的主要廠房分布在新竹、台中、台南，而苗栗竹南也開始動工，這讓他好奇「為何台積電不去在高雄蓋廠房」，貼文掀起鄉民熱議，更有內行人點出關鍵原因。

早9晚9、簡體字小抄⋯⋯資安公司3證據　揭中國駭客攻擊7家台灣半導體廠

2018年，全球晶圓龍頭台積電遭惡意軟體攻擊，造成2.6億美元損失，許多人記憶猶新。2018到2019年間，至少7家台灣晶片公司遭中國駭客攻擊，試圖竊取程式碼、軟體開發套件、晶片設計等資料。

陳慧明：手機股跟跌聯發科不尋常 產業陷入混亂

美國擴大封殺華為，市場擔心聯發科（2454）無法再供貨晶片，重擊聯發科股價今爆量跌停，聚芯資本管理合夥人陳慧明接受本報採...

經濟解析／美擴大追殺華為 聯發科這次慘了？

美國商務部5月間對華為祭出封殺禁令，這段日子以來被視為逆向受惠的聯發科（2454）股價、市值順勢崛起，但在美國進一步下重...

砷化鎵龍頭爭霸戰 宏捷科為何瑟琶別抱中美晶？

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）日前宣布透過私募方式，讓中美晶入股，成為其第一大股東，雙方聯姻的舉動，引發產業界高度關注。宏捷科究竟在打什麼如意算盤，讓外界相當好奇。

聯發科有危險？被華為禁令燒到的高通 一紙文件把對手拖下水

一向低調的聯發科，為何史無前例在華府安置高階說客？近期兩起產業新聞，透露被華為禁令困住的高通，正在大反撲；連聯發科前主管都說，「川普（選情）愈危急，聯發科就愈危險，大家皮繃緊一點！」

聯電訂單滿手 8吋晶圓代工喊漲

8吋晶圓代工產能供不應求，供應鏈傳出，聯電開漲價第一槍，11月起客戶投片開始採用新價格，平均漲幅5%至10%，急單價格另...

熱門新聞

基本工資明年照調 調幅史上最小：月薪24000元、時薪160元

確定了！可成出售泰州廠給陸企藍思 交易價14億美元

修法時值兩岸緊張 經部「政治限電」惹議

聯電訂單滿手 8吋晶圓代工喊漲

台新併購保德信 沒有壽險的玉山金下一步這麼做...

康友-KY爆財務危機 踩雷銀行恐損失15億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。