燦坤攜手宏碁、華碩等品牌 搶開學季商機

燦坤（2430）開學季記者會今(18)日由資訊(1C)事業部總經理李經緯主持。他表示，即日起至9月15日在全台燦坤準備強而有力的工具，替即將開學的莘莘學子、教職員們以及社會新鮮人做好的應戰準備，將兩大要素集結，包含第10代 Intel Core 核心及 Windows 10軟體，搭配Acer、Asus、Surface、HP 、 Lenovo、 LG、 Msi、 Razer、 Vaio等硬體品牌，強強出擊以新10代的規格及機種開拓商機。

李經緯指出，依據需求不同，將產品做出不同的分類組合，主打新10代 Intel Core處理器系列、高能學習新夥伴搭載SSD的更輕薄快速讀寫筆電，還規劃了入門款的「E」化人生從此開始組合、美型輕薄輕鬆帶著走系列、設計師必備、核心稱霸電競高手專屬優惠。預期在多品牌、新機種的帶動下，開學季的業績將年增20%以上。