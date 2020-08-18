燦坤攜手宏碁、華碩等品牌 搶開學季商機
燦坤（2430）開學季記者會今(18)日由資訊(1C)事業部總經理李經緯主持。他表示，即日起至9月15日在全台燦坤準備強而有力的工具，替即將開學的莘莘學子、教職員們以及社會新鮮人做好的應戰準備，將兩大要素集結，包含第10代 Intel Core 核心及 Windows 10軟體，搭配Acer、Asus、Surface、HP 、 Lenovo、 LG、 Msi、 Razer、 Vaio等硬體品牌，強強出擊以新10代的規格及機種開拓商機。
李經緯指出，依據需求不同，將產品做出不同的分類組合，主打新10代 Intel Core處理器系列、高能學習新夥伴搭載SSD的更輕薄快速讀寫筆電，還規劃了入門款的「E」化人生從此開始組合、美型輕薄輕鬆帶著走系列、設計師必備、核心稱霸電競高手專屬優惠。預期在多品牌、新機種的帶動下，開學季的業績將年增20%以上。
他強調，此次命名為「燦坤因為愛，開啟你的新10代」活動檔期，特別推出「助大膽做夢，祝美夢成真，筆電最殺8,900元」，凡符合燦坤實體會員，持農、漁、牧、勞證明文件在活動期間購買Asus筆記型電腦原價12,900元，助學優惠價8,900元；Acer輕薄筆電原價25,900元，助學優惠價18,900元，差額最高補助7,000元，將是熱賣筆電商品。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言