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新冠肺炎新階段！ WHO曝這年齡層成為亞太區傳播疫情主力

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大陸廠為何打不贏台積電 網：這點是關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
日經日前報導，台積電一年多來被中國大陸挖走100多位工程和經理人員。歐新社
日經日前報導，台積電一年多來被中國大陸挖走100多位工程和經理人員。歐新社

日經日前報導，大陸2家半導體廠挖角台積電上百名工程師及主管級人員，以協助發展12奈米及14奈米製程技術，不過台積電董事長劉德音表示，與事實不符，這半年來疫情嚴重，誰敢去大陸。

有網友在PTT貼文表示為何台積電那麼猛，更問「為什麼大陸菁英這麼多卻打不贏台積電」，所得到的答案是除了台灣人奴性重外，跟公司文化也有相關。有了解內情的網友發文講述，大陸廠區招募當地四年制陸籍本科生的素質並不差，但是要他們跟台籍工程師一樣，半夜用微信call進廠解製程問題，那是天方夜譚，如果是在台灣，公司一定半夜會用line通訊軟體 call工程師進廠內解製程問題。

原PO說當地陸籍工程師，平時上班日晚上8點後會回你微信，那是你運氣好。只要是假日或休假日，他們就裝死不開機，就算開機也是故意不回，問他們為何不回，他們會說「手機不見了、手機沒電或是跟朋友出去玩，沒空回」，掰不出理由的就星期一上班日才跟你道歉。更猛的是「直接裝死到底，賭你會不會找他(她)」，原PO更被他的主管吐槽「不要抱怨太多，他都忍得了」，問原PO為何忍不了？主管還說，「大陸當地人就是這樣子，不像台灣人奴性那麼重！」

原PO文末表示，「兩年來對當地本科畢業生的工作態度，真是開了眼界，光奴性這點，就狂輸台灣大學畢業生，還想要超車台灣，真的是天方夜譚」。

網友在看完PO文後紛紛留言回應說「把台灣人奴性當理所當然，這根本就是不正常行為」、「大陸奴性夠的都去互聯網啦，在大陸搞硬體的不賺錢啦」，有網友說「自己本身也要有工作熱忱，看很多工程師薪資也不錯」，更有網友表示「他們公司的陸籍工程師倒是很有戰鬥力，六日都接受 on call」、「軟體要追上沒這麼簡單，對岸也是因為台灣半導體卡位完畢」。

台積電

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