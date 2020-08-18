台積電推動科普教育 捐贈「半導體的世界」展館

台積電（2330）文教基金會規劃、位於國立自然科學博物館科學中心二樓的「半導體的世界」展館，已在日前落成，今（18）日舉行捐贈儀式；台積電文教基金會邀請20名新竹泰雅學堂學童，在台積電慈善基金會志工群帶領下，率先體驗館內多項先進互動教育展示，感受半導體知識的魅力。

今日的捐贈儀式由台積電董事長劉德音、台積電文教基金會董事長曾繁城、台積電慈善基金會董事長張淑芬、大福公司董事長伊藤純敬等共同出席，由劉德音代表致贈國立自然科學博物館館長孫維新「半導體的世界」展館模型，象徵雙方攜手共同推動科普教育。

劉德音表示，「現代社會發展迅速，推動新科技持續向前的主要動能之一就是無所不在的半導體。未來，隨著半導體的快速發展，將加速各種應用的創新更深入到生活的各個層面。台積公司一直以來除了在半導體技術發展上努力，期許自己能為社會帶來正向的改變。此次『半導體的世界』展館落成啟用，即為台積公司攜手自然科學博物館及供應商夥伴推廣科普，為孕育更多台灣未來人才盡一份心力的具體體現」。

台積電文教基金會董事長曾繁城表示，「台積電文教基金會長期投入資源，贊助國內資優科學營隊，支持科普競賽等多元活動，期望為國家社會培育更多科學人才。位於國立自然科學博物館的『半導體的世界』則為台積電文教基金會最重要的科普專案之一」。

他說，「『半導體的世界』展館自成立以來歷經三次更新。這次更新規模最大，無論知識性、展示互動性及展場空間都獲得大幅度的增加。希望藉由兼具互動及趣味的展示設計，提供多向度的觀展體驗，啟發學子對於半導體知識的興趣」。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，「前一代展館陪伴我們將近十年，造訪過展館的民眾和志工們難以計數，隨著時空變遷，大家都希望展館內容和設備也能持續創新，讓參訪的民眾能在更好的環境裡面認識半導體、認識台積電。經過三年的準備，新展館果然不負眾望、煥然一新。這次特別邀請退休員工投入科博館志工的行列，鼓勵他們退而不休，用不變的熱情和民眾分享半導體的知識！」。

國立自然科學博物館館長孫維新表示，「台積電是台灣的光榮！不僅在尖端研發上領先全球，在國內也長期投注心力，深耕科學教育。從1997 年捐贈科博館『積體電路的世界』展館開始，20 餘年來持續轉化半導體專業知識成為引人入勝的科普常識，同時鼓勵台積同仁週末到科博館來擔任展館志工。近年來多次更新展館，讓展出內容與時俱進，也讓參觀民眾能從親身體驗和趣味操作中，得到豐富的知識，科博館誠摯感謝台積電長期在科學教育上的用心！這次更新蒙大福公司慨贈天車，動態運作流暢專業，讓民眾清楚瞭解高科技廠房的生產過程，科博館表達衷心感謝！」。

新一代「半導體的世界」展館由台積電文教基金會歷時三年規劃，並有多個供應商夥伴參與執行。近200 坪的展示空間包含「認識半導體」、「應用半導體」、「躍進半導體」、「創新半導體」、「想像半導體」五大展區，其中包括使用光雕互動技術展示的18 公尺晶圓製程牆。展館將於8月19日正式營運。