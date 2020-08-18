高通攜台廠 打造全台首座5G毫米波企業專網智慧工廠

中華電信（2412）、日月光與高通於今(18)日共同宣布，將聯手打造台灣首座5G mmWave企業專網的智慧工廠，於日月光高雄廠生產線導入AI+AGV智慧無人搬運車、AR遠端協作、綠科技教育館AR體驗環境等三大應用。

經濟部技術處新世代通訊技術推進辦公室為推動國內5G產業發展，召集全球封測龍頭日月光、手機晶片大廠高通，及國內電信龍頭中華電信，共同建置台灣首座基於5G mmWave專用網路的智慧工廠。由高通及中華電信提供技術支持與整合方案，鼓勵台灣製造業者研發與供應相關網路設備，諸如5G mmWave小型基地台等。

經濟部技術處5G辦公室指出，政府目標不僅要建置台灣首座5G mmWave智慧工廠，更將首次導入由台灣廠商提供的小型基地台，大幅推升台灣網通產業的競爭力。導入台廠小型基地台的任務存在相當高的技術難度，高通及中華電信將扮演技術整合的橋樑，透過底層晶片軟硬體技術，排除整合相容性問題。

中華電信行動分公司總經理陳明仕表示，國內5G可釋出的28GHz mmWave總頻寬，為3.5GHz的9倍以上，可滿足企業對於高速率、低延遲的需求。中華電信擁有mmWave最大連續頻寬600MHz，並且致力於5G、物聯網、AI人工智慧、資安、大數據等五大領域進行技術研發。在這次的三方合作中，中華電信將提供5G mmWave企業專網，達成促進國內5G產業發展，同時也提升整體智慧製造生產效益的目標。

日月光集團高雄廠總經理羅瑞榮提到，日月光多年來一直致力於智慧製造。未來導入5G mmWave企業專網，將可解決原本Wi-Fi傳輸延遲、連線不穩定與訊號干擾等問題，進一步提高生產效益，同時提高設備維護的效能。

高通台灣與東南亞區總裁劉思泰指出，5G mmWave是實現工業物聯網的基礎。對追求彈性製造、預測性維修和更高生產效益的智慧工廠而言，5G mmWave高速率、低延遲、大頻寬的特性，將把這段轉型過程推向更新的高度。此次非常榮幸能與台灣的產官學界攜手，在打造整合垂直應用的5G mmWave智慧工廠過程中，提供技術支援，共同為強化台灣5G網路完整性及發展5G產業生態系而努力。