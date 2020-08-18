快訊

近期首艘美軍艦艇通過台灣海峽！ 兩岸艦艇監控中

晶睿擴大台灣布局 新添兩家通路代理商

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

晶睿（3454）擴大台灣市場布局，發揮MIT品牌的主場優勢。除了既有合作超過十年的代理商零壹科技與固緯電子外，於今(18)日宣佈與成創科技及創奇科技結盟，成為晶睿通訊旗下新的通路產品代理商。

晶睿指出，全新的夥伴關係與市場佈局將為台灣客戶打造更完善的服務與更便捷的採購體驗。晶睿通訊也將在「新世代安防AI+IoT巡展暨論壇」首次於兩家新通路代理商攤位展示‪。‬

晶睿通訊品牌事業群執行副總經理顧中威表示，台灣一直以來都是晶睿通訊發展的重點市場也是主場，透過這次新的夥伴關係建立，加強台灣通路佈局，讓我們可以更完整服務北中南不同區域的客戶。我們希望能將代理商提供的第一線市場洞察和用戶回饋轉化為進步的動能，優化現有產品並創造更多解決方案來擴大安防應用，接下來也將持續針對台灣市場設立更完善的客戶服務中心。 

深耕安控產業20年，晶睿通訊始終堅持研發、設計、製造根留台灣，多年來持續擴展事業版圖、開拓全球新市場，成為全球安控領導品牌，成功從台灣邁向世界，傳遞MIT品牌價值。

近年來晶睿通訊投入龐大研發能量整合軟硬體，以完整安控解決方案切入市場，從前端攝影機到後端影像管理軟體，提供客戶一站式購足服務。全方位解決方案產品也已成功應用於台灣不同場域，如交通、廠房和校園。

晶睿

相關新聞

台積電為何不在高雄設廠？ 內行人曝該地「致命缺點」

先前曾傳出台積電有意在中科十五廠旁邊設廠，不過這項消息並未獲得證實，對此有網友表示，台積電的主要廠房分布在新竹、台中、台南，而苗栗竹南也開始動工，這讓他好奇「為何台積電不去在高雄蓋廠房」，貼文掀起鄉民熱議，更有內行人點出關鍵原因。

早9晚9、簡體字小抄⋯⋯資安公司3證據　揭中國駭客攻擊7家台灣半導體廠

2018年，全球晶圓龍頭台積電遭惡意軟體攻擊，造成2.6億美元損失，許多人記憶猶新。2018到2019年間，至少7家台灣晶片公司遭中國駭客攻擊，試圖竊取程式碼、軟體開發套件、晶片設計等資料。

陳慧明：手機股跟跌聯發科不尋常 產業陷入混亂

美國擴大封殺華為，市場擔心聯發科（2454）無法再供貨晶片，重擊聯發科股價今爆量跌停，聚芯資本管理合夥人陳慧明接受本報採...

經濟解析／美擴大追殺華為 聯發科這次慘了？

美國商務部5月間對華為祭出封殺禁令，這段日子以來被視為逆向受惠的聯發科（2454）股價、市值順勢崛起，但在美國進一步下重...

砷化鎵龍頭爭霸戰 宏捷科為何瑟琶別抱中美晶？

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）日前宣布透過私募方式，讓中美晶入股，成為其第一大股東，雙方聯姻的舉動，引發產業界高度關注。宏捷科究竟在打什麼如意算盤，讓外界相當好奇。

聯發科有危險？被華為禁令燒到的高通 一紙文件把對手拖下水

一向低調的聯發科，為何史無前例在華府安置高階說客？近期兩起產業新聞，透露被華為禁令困住的高通，正在大反撲；連聯發科前主管都說，「川普（選情）愈危急，聯發科就愈危險，大家皮繃緊一點！」

聯電訂單滿手 8吋晶圓代工喊漲

8吋晶圓代工產能供不應求，供應鏈傳出，聯電開漲價第一槍，11月起客戶投片開始採用新價格，平均漲幅5%至10%，急單價格另...

聯詠、敦泰 研擬跟進漲價

IC設計廠近期忙著搶8吋晶圓代工產能，驅動IC相關業者尤甚。面板驅動IC廠聯詠、敦泰異口同聲表示，上游晶圓代工調漲價格，...

驅動IC缺貨 NB業憂

8吋晶圓代工產能不足，牽動電源管理IC、面板驅動IC等筆電（NB）零組件供應，近期包含代工廠和碩、仁寶、英業達，以及品牌...

紅色鏈蠶食 立訊越南廠搶蘋單

蘋果正考慮在越南組裝iPhone，並派遣代表訪問紅色供應鏈指標廠立訊在越南的工廠，打破原本外界認為立訊僅在大陸生產iPh...

庫克為何這麼屬意立訊？

紅色供應鏈指標廠立訊近期儼然成為蘋果執行長庫克眼中的新寵兒。業界分析，立訊成為蘋概「紅人」，不僅因為它是中國大陸製造業的...

緯創擴增印度iPhone產能 迎戰紅色鏈

台灣代工廠積極南向，擴大非中國大陸布局，正面迎接紅色供應鏈指標廠立訊的挑戰。據了解，緯創規劃擴增印度廠iPhone產能，...

熱門新聞

70年老牌美琪藥皂被迫更名 因一字不得出現

基本工資明年照調 調幅史上最小：月薪24000元、時薪160元

震驚市場！這家銀行人民幣存款利率突破3％

修法時值兩岸緊張 經部「政治限電」惹議

安啦！經濟部公布國家口罩庫存照 近3億片很壯觀

聯電訂單滿手 8吋晶圓代工喊漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。