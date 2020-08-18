晶睿擴大台灣布局 新添兩家通路代理商

晶睿（3454）擴大台灣市場布局，發揮MIT品牌的主場優勢。除了既有合作超過十年的代理商零壹科技與固緯電子外，於今(18)日宣佈與成創科技及創奇科技結盟，成為晶睿通訊旗下新的通路產品代理商。

晶睿指出，全新的夥伴關係與市場佈局將為台灣客戶打造更完善的服務與更便捷的採購體驗。晶睿通訊也將在「新世代安防AI+IoT巡展暨論壇」首次於兩家新通路代理商攤位展示‪。‬

晶睿通訊品牌事業群執行副總經理顧中威表示，台灣一直以來都是晶睿通訊發展的重點市場也是主場，透過這次新的夥伴關係建立，加強台灣通路佈局，讓我們可以更完整服務北中南不同區域的客戶。我們希望能將代理商提供的第一線市場洞察和用戶回饋轉化為進步的動能，優化現有產品並創造更多解決方案來擴大安防應用，接下來也將持續針對台灣市場設立更完善的客戶服務中心。

深耕安控產業20年，晶睿通訊始終堅持研發、設計、製造根留台灣，多年來持續擴展事業版圖、開拓全球新市場，成為全球安控領導品牌，成功從台灣邁向世界，傳遞MIT品牌價值。

近年來晶睿通訊投入龐大研發能量整合軟硬體，以完整安控解決方案切入市場，從前端攝影機到後端影像管理軟體，提供客戶一站式購足服務。全方位解決方案產品也已成功應用於台灣不同場域，如交通、廠房和校園。