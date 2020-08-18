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中華電攜日月光、高通 打造台灣首座5G mmWave智慧工廠

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

中華電信（2412）、日月光、高通今（18）日宣布，聯手打造台灣首座5G mmWave企業專網之智慧工廠，將於日月光高雄廠生產線導入「AI+AGV智慧無人搬運車、AR遠端協作（Remote AR Assistance）、綠科技教育館AR體驗環境」三大應用。

經濟部技術處新世代通訊技術推進辦公室為推動國內5G產業發展，召集國內外龍頭大廠，包含日月光、高通，以及中華電信，共同建置台灣首座基於5G mmWave專用網路的智慧工廠。在整個規劃和建置過程中，高通及中華電信將提供技術支持與整合方案，參與的各方將鼓勵台灣製造業者研發與供應相關網路設備，諸如5G mmWave小型基地台等，以發揮在5G mmWave專用網路的生態系統中的重要作用。

經濟部技術處5G辦公室指出，政府的目標不僅要建置台灣首座5G mmWave智慧工廠，更將首次導入由台灣廠商所提供的小型基地台，大幅推升台灣網通產業的競爭力。5G辦公室強調，導入台廠小型基地台的任務艱巨，其中存在相當高的技術難度。高通及中華電信將扮演技術整合的橋樑，透過底層晶片軟硬體技術，排除整合相容性問題。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，國內5G可釋出之28GHz mmWave總頻寬為3.5GHz之9倍以上，可滿足企業對於高速率、低延遲的需求。在台灣，中華電信擁有mmWave最大連續頻寬600MHz，並且致力於5G、物聯網、AI人工智慧、資安、大數據等五大領域進行技術研發。這次的三方合作，中華電信將提供5G mmWave企業專網，達成促進國內5G產業發展，同時也提升整體智慧製造生產效益的目標。

作為此次5G mmWave智慧工廠、5G垂直應用場域三大應用之一的「綠科技教育館AR體驗環境」，將成為台灣最大的5G mmWave +AR實驗場域。日月光綠科技教育館是目前全台最大中水回收廠。它汲取工廠放流水，經水資源淨化再回到製程利用，成功的落實日月光對水資源「減量、回收、再利用」的管理原則，其成功的經驗吸引不少學校、企業單位前來學習交流。

這座由經濟部技術處5G辦公室促成，中華電信、日月光、高通共同打造的台灣首座5G mmWave智慧工廠，預計於今年年底完成。屆時此一企業專屬真正落地的5G垂直應用場域，將可證明台灣在5G技術及5G頻譜全波段應用的領先地位，並吸引全球產業界的關注。

5G 中華電信

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