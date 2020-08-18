華碩電競筆電6月市佔 稱冠歐洲、中東及非洲地區

華碩（2357）電競筆電捷報頻傳，繼日前奪下東歐、中東及非洲(EEMEA, Eastern Europe，Middle East and Africa)多國銷售第一，今（18）日再傳好消息，根據知名市調公司最新統計資料顯示，截至今年6月，華碩旗下搭載NVIDIA GeForce RTX 系列顯示卡之高階電競筆電，以超過三成的平均市佔，連續11個月稱霸整體歐洲（東/西歐）、中東及非洲市場。

其中，華碩於英國、法國及西班牙，除今年6月穩居當地電競筆電領導品牌，英國更刷新近一年來紀錄，拿下超過六成市佔，並獨占逾四成高階電競筆電市場(搭載NVIDIA GeForce RTX 系列顯示卡)。而在羅馬尼亞、波蘭、阿拉伯聯合大公國等國，高階電競筆電出貨動能同樣令人驚艷，遙遙領先各競爭對手，制霸群雄，尤其波蘭，已連續12個月登上排行榜之首，6月更以逼近六成的壓倒性市佔摘下桂冠，銷售氣勢銳不可當。

此外，華碩電競筆電一系列跨界行銷合作也繳出亮眼成績，例如：為串聯玩家與樂迷深刻連結，上個月釋出與國際知名音樂製作人「Alan Walker」攜手訊息後，旋即在歐洲掀起廣大粉絲熱烈回響，在ROG官方平台上累積超過兩千萬接觸人數；而與英國新生代演員「ASA Butterfield」拍攝的ROG Zephyrus G14開箱影片，上線短短24小時便超過90萬觀看次數，並在其個人Instagram官方帳號突破百萬瀏覽；盼藉此讓更多消費者有機會能親身感受華碩電競筆電與ROG玩家共和國品牌的出眾魅力。