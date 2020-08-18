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企業暫緩採購影響 Q3伺服器出貨季減擴大至4.9％

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

全球市場研究機構集邦科技TrendForce指出，2020年上半年受COVID-19疫情衝擊，多數企業為因應疫情與整體經濟環境的不確定性，對伺服器採購由資本支出(CAPEX)類別轉向以租用雲服務為主的營運支出(OPEX)，導致既有伺服器採購訂單暫緩、第3季以Dell、HPE為首的企業伺服器供應商開始下修全年出貨數字，第3季伺服器出貨量預估由原先的季衰退0.8%，下修至季衰退4.9%。

TrendForce指出，enterprise品牌廠在首季淡季效應後，第2季進行季節性回補，第3季原為傳統旺季，但因疫情使得企業資本支出減緩的效應發酵、市場缺少明顯的成長動能，導致伺服器品牌出貨量將呈現季衰退趨勢，主要品牌包含Dell、HPE、Huawei與Inspur預估均會出現近雙位數的出貨量季減幅度。

從個別廠商今年的布局來看，Dell將高毛利產線轉移至台灣，並著重協力廠商資料中心佈局（如金融機構與小規模資料中心等），此一策略的轉變使得Dell可確保企業逐步投入雲端的趨勢下，仍維持其競爭優勢；而旗下EMC也專注於企業上雲所對應的存儲市場，仍為最具競爭力的廠商。然而，疫情使得全球企業調降資本支出造成的影響，仍衝擊Dell下半年出貨表現。

HPE上半年因產品線調整，約有近10%伺服器轉移至AMD Rome平台，但轉換初期客戶因既有平台仍維持在Intel而面臨較大的挑戰，使得首兩季度表現不如預期。除此之外，上半年產線也受疫情影響，許多半成品受制於組裝廠缺工問題，使得半成品庫存偏高，加之既有企業客戶減少訂單的影響，第3季出貨將比第2季衰退。

Lenovo則是受惠於資料中心組裝訂單逐漸在北美業者中嶄露頭角，產線於第3季銜接上Microsoft伺服器的組裝需求，故表現格外亮眼，第3季出貨量是前五大品牌廠中唯一逆勢成長的公司。

在中國伺服器市場方面，由於第2季中國境內大規模資料中心部署，以及運營商建置的伺服器，絕大多數採用來自國內業者製造的伺服器產品，進而帶動Inspur與Huawei的出貨。但第3季度受總體經濟下行的影響，中國新基建題材並未如期發酵，導致企業客戶的伺服器採購低於年初預期，中國兩大伺服器廠同樣面臨衰退局面。

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