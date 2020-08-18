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補助興建安平再生水廠 蘇貞昌：讓汙水再生成產業助力

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
行政院長蘇貞昌。記者鄭維真／攝影
行政院長蘇貞昌。記者鄭維真／攝影

為因應南科台積電等高科技廠商先進製程用水需求，行政院斥資補助台南市政府興建安平再生水廠。行政院長蘇貞昌今（18）日表示，中央共核定57億元，先後補助共九成經費興建永康、安平再生水廠，要讓汙水再生成為產業助力。

蘇揆今日與行政院秘書長李孟諺、台南市長黃偉哲等人，共同出席「台南市安平再生水廠新建工程動土典禮」，並表示「水」是重要物資，滴滴都珍貴，政府不僅要清淤水庫也要有效利用水資源，「有限變無限」，運用科技把汙水再生成有用的水。

人可以3天不吃飯，卻不能3天不喝水；「水」是重要的物資，包括飲用水、農業灌溉及工業用水等各種用途，如何有效運用水更顯重要。院長也以曾文水庫與烏山頭水庫為例，目前現蓄載水量2.1億噸，若無颱風帶來雨水，蓄水量可能不足。政府有能力，也應該有態度，除了水庫清淤，也要有效運用再生水資源。

蘇院長強調，國家對於水的運用，滴滴都珍貴。要將不能用的污水轉變為可用的水，需要再生；再生需要科技幫助，科技則需要經費。去（108）年初永康再生水廠開工、今天安平再生水廠開工，兩座再生水廠建設經費約61億元，中央補助逾90%，約57億元。相信工程順利完工後，能使污水再生，並以先進科技、最高的標準來使用。

蘇揆指出，台南市是文化古都，也是新科技的重鎮，南科一期、二期已滿載，因此他核定第三期擴建，目前台積電公司在南科3奈米、5奈米的投資也已破兆元，因此台南的潛力與發展熱烈可期。

蘇揆表示，未來相關工程將交付給南市府，黃偉哲市長有好的水利團隊，有能力的得標廠商，而現任行政院秘書長李孟諺，曾任台南市水利局長，因此對此再生水廠的工作很熟悉，相信中央地方一起努力，工程順利。

蘇揆指出，因為大家擁有珍惜水資源的態度，讓高科技廠商如台積電願意投資1兆多元，帶動就業機會，也帶來地方繁榮、國家進步。他強調，在蔡總統領導下，希望大家舉國同心、趕上時代，運用科技「將有限變無限」，台灣的未來一定會非常好。

水庫 水資源

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