新金寶攻智慧機器人 推防疫應用

新金寶集團旗下新世代機器人公司將參加8月19日到22日舉辦的2020台灣機器人與智慧自動化展，展出AI（人工智慧）機器人以及因應防疫需求發展出的一系列解決方案。

在為期4天的展期中，新世代機器人將攜手經銷商經緯航太公司，展出具有自主導航功能的智慧運輸機器人，可搬運高達100公斤物品。這款機器人因通過歐盟EN60601醫療設備認證，透過整合不同防疫套件，可導入成為消毒機器人；例如整合加壓噴灑套件，可設定路徑讓機器人進行消毒液噴灑。

新世代機器人公司表示，以服務型機器人外型設計開發的AI Kiosk也是首次在台灣展出，運用高感度的溫測模組及自動乾洗手，可快速部署在主要出入口，執行體溫量測及手部消毒。