中華電、日月光、高通聯手 打造台灣首座5G智慧工廠

中華電信（2412）、日月光（3711）、高通三大各產業龍頭今（18）日宣布，聯手打造台灣首座5G mmWave企業專網之智慧工廠，將於日月光高雄廠生產線導入「AI+AGV智慧無人搬運車、AR遠端協作、綠科技教育館AR體驗環境」三大應用。

經濟部技術處新世代通訊技術推進辦公室（以下簡稱5G辦公室）為推動國內5G產業發展，召集國內外龍頭大廠，包含全球封測龍頭日月光、無線通訊科技創新廠商高通，以及國內電信龍頭中華電信，共同建置台灣首座基於5G mmWave專用網路的智慧工廠。在整個規劃和建置過程中，高通及中華電信將提供技術支持與整合方案，參與的各方將鼓勵台灣製造業者研發與供應相關網路設備，諸如5G mmWave小型基地台等，以發揮在5G mmWave專用網路的生態系統中的重要作用。

日月光集團高雄廠總經理羅瑞榮表示，日月光已完成多座智慧工廠。在AIoT智慧工廠解決方案中，導入 A+B+C to D。運用了人工智慧(AI)、大數據分析(Big Data)、自動化技術(CIM) ，來達成工廠數位轉型(Digital Transformation)，也透過自走車(AGV)、機台自動派工、環衛與工安、能源管理、倉儲管理和互連技術等，強化即時遠端監控和工廠管理，有效提高生產力。未來導入5G mmWave企業專網，將可解決原本Wi-Fi傳輸延遲、連線不穩定與訊號干擾等問題，進一步提高生產效益，同時提高設備維護的效能。

美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，5G mmWave是實現工業物聯網(Industrial IoT；IIoT)的基礎。對追求彈性製造、預測性維修和更高生產效益的智慧工廠而言，5G mmWave高速率、低延遲、大頻寬的特性，將把這段轉型過程推向更新的高度。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，國內5G可釋出之28GHz mmWave總頻寬為3.5GHz之9倍以上，可滿足企業對於高速率、低延遲的需求。在台灣，中華電信擁有mmWave最大連續頻寬600MHz，並且致力於5G、物聯網、AI人工智慧、資安、大數據等五大領域進行技術研發。這次的三方合作，中華電信將提供5G mmWave企業專網，達成促進國內5G產業發展，同時也提升整體智慧製造生產效益的目標。