陳慧明：手機股跟跌聯發科不尋常 產業陷入混亂

美國擴大封殺華為，市場擔心聯發科（2454）無法再供貨晶片，重擊聯發科股價今爆量跌停，聚芯資本管理合夥人陳慧明接受本報採訪時指出，美國新規定衝擊層面之大，不只聯發科下挫，晶片股、手機股也普跌，凸顯產業陷入混亂之中，將加速供應鏈形成美中兩大體系。

陳慧明表示，美國新規定一出，全球股市立刻做出兩個反應，首先是台灣晶片大廠聯發科應聲跌停，反映國際投資人判斷聯發科首當其衝，先前受惠華為禁令的高度期待落空。其次是華為事件照理不對所有晶片股和手機股造成衝擊，但很多股票都跟跌，代表產業陷入必須再做調整的混亂當中。

陳慧明指出，美國新規定並不影響全球手機需求，因此手機股和晶片股不應普遍下跌，但市場買盤以重大利空反應。這要拉長時間軸，看過去一兩年，美國已經對中國科技發展設下重重限制，現在又刁難華為尋找替代供應商，已在調整階段的華為供應鏈需要做更多的思考，為前景增加變數。

陳慧明表示，美中開打科技戰以來，全球供應鏈逐步朝向兩個體系發展，更大規模的限制勢必再加速此趨勢。雖然產業究竟如何調整，無法一時定論，但可以確定中國將來也會有自己的供應鏈，而且更快速地壯大聯盟。

聯發科承受的衝擊最直接，外資圈有保守、也有力挺看法，陳慧明認為，這反映外資法人對供應鏈有兩派觀點，以聯發科來說，一是公司5G發展實力還是強，競爭力不會完全抹滅，5G手機照樣成長，股價並不會跌回原點。且聯發科之前已經先跌了，今天又跌一成，可能有外資認為跌得差不多。

但另一方面，聯發科前波大漲靠的是華為，現在華為上檔空間被限制，自然也縮限聯發科，下跌後不見得能再漲一波。

日前廣發證券率先降評聯發科，報告中的不少看法和陳慧明一致，一個值得關注的現象是華為上繳高通的簽約金不少，另外是美國企業絕對不會吃虧，總會有人和白宮咬耳朵，想取代美國企業沒那麼容易。

陳慧明補充，高通有支援毫米波的晶片，但聯發科還沒有，這是2021年的挑戰。未來聯發科怎麼做，投資人會用更多層面檢視。