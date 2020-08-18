快訊

近期首艘美軍艦艇通過台灣海峽！ 兩岸艦艇監控中

台積電為何不在高雄設廠？ 內行人曝該地「致命缺點」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇「為何台積電不在高雄蓋廠房」，貼文掀起鄉民熱議。 圖／聯合報系資料照片
有網友好奇「為何台積電不在高雄蓋廠房」，貼文掀起鄉民熱議。 圖／聯合報系資料照片

先前曾傳出台積電有意在中科十五廠旁邊設廠，不過這項消息並未獲得證實，對此有網友表示，台積電的主要廠房分布在新竹、台中、台南，而苗栗竹南也開始動工，這讓他好奇「為何台積電不去高雄蓋廠房」，貼文掀起鄉民熱議，更有內行人點出關鍵原因。

原PO在PTT發文寫道，「市場傳出台積電決定在中科興建2奈米製成廠房，但明明中科就已經有廠了，而且台中空汙嚴重，感覺工程師應該不喜歡，為什麼台積電就是不在高雄設新廠？」

貼文一出，網友留言回應，「一堆工程師巴不得去台中好嘛！台中才是置產最好的選擇」、「中科生活機能比竹科和南科都好」、「台積的先進封測廠在苗栗，這佈局很明顯，以後就是桃竹苗中半導體走廊連線了」、「苗栗竹南除了台積電還有力晶投資，本來也有群創面板廠，群聚比高雄完整多了」、「新竹科學園區轄屬六個衛星園區，分別是新竹、竹南、銅鑼、 龍潭、宜蘭與新竹生物醫學園區等科學園區」。

另外，有內行人指出高雄缺水問題嚴重，晶圓廠用水需求高，導致無法在此設廠，「主要是水量不夠，高雄已經有各大集團的工業用水需求」、「晶圓廠耗水大戶，不過現在有回收技術，不知有沒有好些」、「美濃水庫沒蓋成的後果」、「石化業重鎮自己用都不夠，台積電去還得了」、「缺水是大問題，你看美濃水庫吵多久，加上高雄還有污染上限的問題」。

台積電 PTT

延伸閱讀

若撞到台股秒跌停板！3輛貨櫃車路上跑 網驚：裡頭裝台灣GDP

鬼門開倒數！網點名北捷「這5站」很陰：站務員會戴平安符

哪一款洋芋片最好吃？網友力推這口味「沒吃過就白活了」

年薪33萬工作輕鬆願意做一輩子？網友曝「抉擇點」：沒什麼不好

相關新聞

台積電為何不在高雄設廠？ 內行人曝該地「致命缺點」

先前曾傳出台積電有意在中科十五廠旁邊設廠，不過這項消息並未獲得證實，對此有網友表示，台積電的主要廠房分布在新竹、台中、台南，而苗栗竹南也開始動工，這讓他好奇「為何台積電不去在高雄蓋廠房」，貼文掀起鄉民熱議，更有內行人點出關鍵原因。

早9晚9、簡體字小抄⋯⋯資安公司3證據　揭中國駭客攻擊7家台灣半導體廠

2018年，全球晶圓龍頭台積電遭惡意軟體攻擊，造成2.6億美元損失，許多人記憶猶新。2018到2019年間，至少7家台灣晶片公司遭中國駭客攻擊，試圖竊取程式碼、軟體開發套件、晶片設計等資料。

陳慧明：手機股跟跌聯發科不尋常 產業陷入混亂

美國擴大封殺華為，市場擔心聯發科（2454）無法再供貨晶片，重擊聯發科股價今爆量跌停，聚芯資本管理合夥人陳慧明接受本報採...

經濟解析／美擴大追殺華為 聯發科這次慘了？

美國商務部5月間對華為祭出封殺禁令，這段日子以來被視為逆向受惠的聯發科（2454）股價、市值順勢崛起，但在美國進一步下重...

砷化鎵龍頭爭霸戰 宏捷科為何瑟琶別抱中美晶？

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）日前宣布透過私募方式，讓中美晶入股，成為其第一大股東，雙方聯姻的舉動，引發產業界高度關注。宏捷科究竟在打什麼如意算盤，讓外界相當好奇。

聯發科有危險？被華為禁令燒到的高通 一紙文件把對手拖下水

一向低調的聯發科，為何史無前例在華府安置高階說客？近期兩起產業新聞，透露被華為禁令困住的高通，正在大反撲；連聯發科前主管都說，「川普（選情）愈危急，聯發科就愈危險，大家皮繃緊一點！」

聯電訂單滿手 8吋晶圓代工喊漲

8吋晶圓代工產能供不應求，供應鏈傳出，聯電開漲價第一槍，11月起客戶投片開始採用新價格，平均漲幅5%至10%，急單價格另...

聯詠、敦泰 研擬跟進漲價

IC設計廠近期忙著搶8吋晶圓代工產能，驅動IC相關業者尤甚。面板驅動IC廠聯詠、敦泰異口同聲表示，上游晶圓代工調漲價格，...

驅動IC缺貨 NB業憂

8吋晶圓代工產能不足，牽動電源管理IC、面板驅動IC等筆電（NB）零組件供應，近期包含代工廠和碩、仁寶、英業達，以及品牌...

紅色鏈蠶食 立訊越南廠搶蘋單

蘋果正考慮在越南組裝iPhone，並派遣代表訪問紅色供應鏈指標廠立訊在越南的工廠，打破原本外界認為立訊僅在大陸生產iPh...

庫克為何這麼屬意立訊？

紅色供應鏈指標廠立訊近期儼然成為蘋果執行長庫克眼中的新寵兒。業界分析，立訊成為蘋概「紅人」，不僅因為它是中國大陸製造業的...

緯創擴增印度iPhone產能 迎戰紅色鏈

台灣代工廠積極南向，擴大非中國大陸布局，正面迎接紅色供應鏈指標廠立訊的挑戰。據了解，緯創規劃擴增印度廠iPhone產能，...

熱門新聞

70年老牌美琪藥皂被迫更名 因一字不得出現

基本工資明年照調 調幅史上最小：月薪24000元、時薪160元

震驚市場！這家銀行人民幣存款利率突破3％

修法時值兩岸緊張 經部「政治限電」惹議

安啦！經濟部公布國家口罩庫存照 近3億片很壯觀

聯電訂單滿手 8吋晶圓代工喊漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。