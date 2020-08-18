台積電為何不在高雄設廠？ 內行人曝該地「致命缺點」

先前曾傳出台積電有意在中科十五廠旁邊設廠，不過這項消息並未獲得證實，對此有網友表示，台積電的主要廠房分布在新竹、台中、台南，而苗栗竹南也開始動工，這讓他好奇「為何台積電不去高雄蓋廠房」，貼文掀起鄉民熱議，更有內行人點出關鍵原因。

原PO在PTT發文寫道，「市場傳出台積電決定在中科興建2奈米製成廠房，但明明中科就已經有廠了，而且台中空汙嚴重，感覺工程師應該不喜歡，為什麼台積電就是不在高雄設新廠？」

貼文一出，網友留言回應，「一堆工程師巴不得去台中好嘛！台中才是置產最好的選擇」、「中科生活機能比竹科和南科都好」、「台積的先進封測廠在苗栗，這佈局很明顯，以後就是桃竹苗中半導體走廊連線了」、「苗栗竹南除了台積電還有力晶投資，本來也有群創面板廠，群聚比高雄完整多了」、「新竹科學園區轄屬六個衛星園區，分別是新竹、竹南、銅鑼、 龍潭、宜蘭與新竹生物醫學園區等科學園區」。

另外，有內行人指出高雄缺水問題嚴重，晶圓廠用水需求高，導致無法在此設廠，「主要是水量不夠，高雄已經有各大集團的工業用水需求」、「晶圓廠耗水大戶，不過現在有回收技術，不知有沒有好些」、「美濃水庫沒蓋成的後果」、「石化業重鎮自己用都不夠，台積電去還得了」、「缺水是大問題，你看美濃水庫吵多久，加上高雄還有污染上限的問題」。