工研院攜泰博開發遠距照護科技 獲英特爾新冠專案青睞

工研院攜手泰博科技（4736）與土耳其家電龍頭Arcelik將物聯網結合醫療儀器，整合軟體應用系統，開發「複合式個人化健康檢測站」，兩分鐘內就可完成血壓、血氧、心電圖、體重與體溫等五大生理資訊量測，並可透過雲端將數據傳至醫院的醫療系統，可即時掌握生理數據，降低醫護人員面對面接觸感染風險，目前已取得歐盟醫療器材CE認證，並在臺灣製造，外銷土耳其，不僅為土耳其醫護人員降低近身量測的疾病傳染風險，更為臺灣醫療材搶進國際市場新商機。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，新冠肺炎疫情改變了人們的生活，尤其是第一線的醫療院所，在時間與照顧人力缺乏的雙重壓力下，多元化複合式生理監控醫材，透過IoT技術加值「數位轉型」，可突破空間與時間限制，提供更靈活、彈性的醫療服務。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）最新資料顯示，土耳其人口約8,200萬，每1,000人僅1.9位護士照護，為降低醫療人力支出與感染風險，工研院攜手Arcelik公司並鏈結國內醫療器材廠商，建構串聯多種個人化生理參數量測醫療器材之系統資訊平台，整合醫材設備與生理數值系統，透過工研院豐富的場域實證經驗與服務設計能力，再整合泰博科技設計之醫療系統解決方案，共同開發「複合式個人化健康檢測站」，不僅讓每個人快速輕鬆地掌握生理數據，也減少醫護人員接觸感染，大幅提升醫療效率，加速臺灣醫療業者與國際市場鏈結，開創跨國與跨領域的合作商機。

土耳其家電龍頭Arcelik亞洲區經理Özgür Baydarol表示，「複合式個人化健康檢測站」，已於2020年在土耳其上市，是新型態的AI人工智慧數位醫療技術平台，包含高精度生理感測器和自動化演算法。當病患坐入「複合式個人化健康檢測站」內，直接面對顯示器屏幕，AI人工智慧驅動的機器視覺將以人臉識別連結醫療資訊系統，引導病患完成醫院註冊和生理數據測量，並運用語音助理詢問病史和症狀，蒐集個人生理數據後，檢查報告將自動建檔，並透過醫療資訊系統發送給醫師。

泰博科技董事長陳朝旺指出，泰博在遠距醫療領域深耕多年，遠距醫療觸角早已遍及臺灣的各大醫院及電信業者。此次與工研院及Arcelik共同合作研發「複合式個人化健康檢測站」，藉著完整的遠距監測系統，讓醫療變得更簡便有效率，為遠距醫療的科技帶來全新的突破。新冠肺炎的疫情衝擊全球經濟，改變了以往的醫療型態，而「複合式個人化健康檢測站」的問世將引領這股趨勢，除了減輕第一線醫療工作人員的負擔與感染的風險，更可普及於一般藥局開放空間等供民眾使用，在後疫情時代扮演重要的角色。

「複合式個人化健康檢測站」以演算法用來提供高精度生理量測與分析，心電圖模組除了記錄清晰的心臟生理訊號，並以機器學習開發心律相關疾病風險分析，包括心房顫動，心律過速和心律過緩等高風險症狀，此外加入時間軸以分析心電圖波形間隔，提供心率變異性分析，同時，演算法也用於測量血壓，呼吸頻率，血氧飽和度和體溫。

目前臨床應用於土耳其多家大型醫療中心，並在2020年獲選為英特爾新型冠狀病毒肺炎支援專案中最佳平台技術之一。此產品在短短一年之內取得歐盟醫療器材CE認證，為土耳其第一線醫護人員築起一道「防疫牆」，也實現數位醫療產業化，更期許未來能與亞洲或臺灣臨床醫學中心合作，以數位醫療為後疫情時代開拓新商機。