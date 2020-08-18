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無畏疫情 和和機械打造國內最大雷射研發應用製造基地

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
和和機械董事長林志遠(中)表示，占地3,000坪的雷射應用研發中心，期望可以帶動台灣產業上下游往前邁進。圖／和和機械提供
和和機械董事長林志遠(中)表示，占地3,000坪的雷射應用研發中心，期望可以帶動台灣產業上下游往前邁進。圖／和和機械提供

全球前三大金屬圓鋸機及彎管機製造商和和機械今（18）日宣布，集團斥資10億元在南崗工業區規劃興建雷射研發應用製造基地，已正式啓動建廠工程，預估新廠落成營運後的3年內，集團營收可成長20%以上。

在新冠肺炎疫情打擊下，2020年台灣機械業產值普遍看淡，預估會延續2019年持續衰退情況。和和機械無畏世界局勢動盪，今年加碼研發投資，在南崗工業區打造國內最大的雷射應用製造研發基地。

新廠動土典禮，由和和董事長林志遠與南投縣長林明溱等人一同執鏟，祈求工程順利，產官學界共約150人參與典禮儀式。林志遠致詞表示，占地3,000坪的雷射應用研發中心，期望可以帶動台灣產業上下游往前邁進。

林志遠指出，和和因為率先進入高功率雷射切割產業及設備自動化，當國內外傳產業還在苦於人力成本高漲的泥沼中時，和和看到客戶的需求，加速企業轉型，不僅提升產品附加價值，也提升客戶的競爭力，讓設備商、加工廠及客戶端不打價格戰，獲得三贏。

台灣的產業界，有不少隱形冠軍在世界競逐。以台中精密機械園區裡的和和機械為例，是一家40年歷史的金屬圓鋸機及彎管機公司，2019年集團合併營收逾15億元，產業規模為全球前三大。

和和產品發展的軌跡，從手動單機到自動化連線系統，現在更進步到機械可以智慧運算最佳切割方式、建議最少廢料製程、無人化操作及跨國遠端監控等，已從勞力密集的傳統機械，提升至智慧自動化領域。

除了傳統機械，和和早在2007年就開始跨足光電產業，是全球第一家切入3D光纖雷射切管機領域的廠商。

和和這次與歐洲技術合作雷射鈑金切割機及雷射應用設備，投資10億元在南崗工業區建置新廠，在光電產品線中又增加了生力軍。新廠預計2年內完工投產，並可創造逾200個就業機會，對台灣發展雷射應用製造產業，極具指標意義。

和和機械集團斥資10億元在南崗工業區規劃興建雷射研發應用製造基地，已正式啓動建廠工程。圖／和和機械提供
和和機械集團斥資10億元在南崗工業區規劃興建雷射研發應用製造基地，已正式啓動建廠工程。圖／和和機械提供

營收 光電

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