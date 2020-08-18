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經濟解析／美擴大追殺華為 聯發科這次慘了？

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
聯發科董事長蔡明介。報系資料照
聯發科董事長蔡明介。報系資料照

美國商務部5月間對華為祭出封殺禁令，這段日子以來被視為逆向受惠的聯發科（2454）股價、市值順勢崛起，但在美國進一步下重手要補「漏洞」之下，市場擔憂恐衝擊聯發科的營運；其實，若以產業的角度來看，對聯發科來說也不全然都只是受害，關鍵在於有沒有能力，備足產品線拿到其他中國手機廠及中國以外市場的訂單。

法人坦言，這段時間以來，市場對聯發科賦予太多的想像，也因此讓美國商務部新一波動作，要切斷華為取得商用晶片的所有管道，市場對聯發科恐將會受到衝擊的憂慮程度也升高，事實上，美國在5月祭出禁令時就已透露，不排除會有更嚴格的補漏洞措施。

華為占聯發科原本的供貨比重並不高，法人估計約在3%左右，還不到5%，不過，5月以來華為的確是大舉下單給聯發科，拉高供貨比重，也因此給予市場太多的想像空間，雖然聯發科力求低調，但終究還是躲不過美國進一步禁令的限制。

台經院研究員暨產業顧問劉佩真認為，雖然聯發科可能因此無法直接供貨給華為，在第4季來自華為的貢獻將減少，但是，其他中國手機廠也可能因華為受限，進一步搶食華為的市占，這些中國手機廠多數是聯發科的客戶，聯發科並不全然只是受害，反倒是可望受惠於其他中國手機廠的訂單。

劉佩真強調，面對美國對華為的步步進逼及封鎖動作，台廠華為供應鏈要謹慎應對，避免捲入美中貿易戰火中，建議台廠需要提高自身的能力，把產品線備齊，提升技術，進一步打開其他的市場，或是其他的品牌客戶。

美國商務部先前宣布新出口規定，自5月15日起，凡是使用美國半導體技術、設備等的外國企業，若要出貨給華為或海思等人其相關企業，要先取得美國許可。

美國商務部最新宣布，將進一步擴大對華為的限制，切斷華為取得商用晶片的管道，且立即生效，同時將不會延長允許美企與華為往來的臨時通用許可證。

針對美國商務部的動作，劉佩真說，5月時，美國商務部就留下但書，表明未來不排除會有更嚴格的管制，來防堵漏洞；因此，美國祭出大絕招進一步封殺華為，也算是意料之中，只是聯發科成為這次禁令下，市場關注的焦點。

劉佩真指出，美政府的大動作背後，除了在美中角力時，希望透過掐緊華為，作為未來談判籌碼之外，也有來自高通的遊說；面對聯發科的進逼，高通為了爭取同樣的起跑點，且解決聯發科趁機搶食市占的問題，遊說美國政府也需要對聯發科採取管制措施。

華為 聯發科 手機廠

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