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工研院攜手泰博 與Arcelik開發健康檢測站

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

工研院攜泰博（4736）與土耳其家電龍頭Arcelik開發複合式個人化健康檢測站，可完成血壓、血氧、心電圖、體重與體溫等五大生理資訊量測，並可透過雲端將數據傳至醫院的醫療系統，可即時掌握生理數據，降低醫護人員面對面接觸感染風險，目前已取得歐盟醫療器材CE認證，並在台灣製造，外銷土耳其。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，新冠肺炎疫情改變了人們的生活，尤其是第一線的醫療院所，在時間與照顧人力缺乏的雙重壓力下，多元化複合式生理監控醫材，透過IoT技術加值「數位轉型」，可突破空間與時間限制，提供更靈活、彈性的醫療服務。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）最新資料顯示，土耳其人口約8,200萬，每1,000人僅1.9位護士照護，為降低醫療人力支出與感染風險，工研院攜手Arcelik公司並鏈結國內醫療器材廠商，建構串聯多種個人化生理參數量測醫療器材之系統資訊平台，整合醫材設備與生理數值系統，透過工研院豐富的場域實證經驗與服務設計能力，再整合泰博科技設計的醫療系統解決方案，共同開發「複合式個人化健康檢測站」，可加速台灣醫療業者與國際市場鏈結，開創跨國與跨領域的合作商機。

泰博科技董事長陳朝旺指出，泰博在遠距醫療領域深耕多年，遠距醫療觸角早已遍及台灣的各大醫院及電信業者。此次與工研院及Arcelik共同合作研發「複合式個人化健康檢測站」，藉著完整的遠距監測系統，讓醫療變得更簡便有效率，為遠距醫療的科技帶來全新的突破。新冠肺炎的疫情衝擊全球經濟，改變了以往的醫療型態，而「複合式個人化健康檢測站」的問世將引領這股趨勢，除了減輕第一線醫療工作人員的負擔與感染的風險，更可普及於一般藥局開放空間等供民眾使用。

「複合式個人化健康檢測站」以演算法用來提供高精度生理量測與分析，心電圖模組除了記錄清晰的心臟生理訊號，並以機器學習開發心律相關疾病風險分析，包括心房顫動，心律過速和心律過緩等高風險症狀，此外加入時間軸以分析心電圖波形間隔，提供心率變異性分析，同時，演算法也用於測量血壓，呼吸頻率，血氧飽和度和體溫。目前臨床應用於土耳其多家大型醫療中心，並在2020年獲選為英特爾新型冠狀病毒肺炎支援專案中最佳平台技術之一。此產品在短短一年之內取得歐盟醫療器材CE認證，以數位醫療為後疫情時代開拓新商機。

泰博科技 工研院 醫療器材

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