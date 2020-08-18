華為禁令進逼 台灣記憶體廠受影響

美中貿易戰中的重點之一是美方實施華為禁令，目前禁令雖尚未正式生效，不過，未來若正式將對國內記憶體廠有影響，業界則是認為，短期影響一定有，但最終透過市場終端需求的挪移，其實中長期對記憶體廠影響不是長遠的。

華為禁令對台灣記憶體廠的影響，以南亞科來看，南亞科總經理李培瑛先前曾表示，今年第1季對華為的出貨比重僅約3%，對南亞科影響有限，不過公司仍將會在美國禁運許可範圍內，儘量滿足客戶需求。

華邦電對於美國進一步擴大華為禁令對營運的衝擊，華邦電高層則表示，禁令短期內對營運有影響，若原有客戶需求減少，將爭取其他供應商的市場機會，目前還處於銜接過程。

旺宏也指出，若美國強制管控使用美國半導體設備生產的晶片不得向華為供貨，那便意味著，全世界的廠商都會受影響，即使就連美國廠商本身也難以倖免。

不願具名的記憶體業者則是認為，華為營運若受到美方禁令的重大衝擊，短期間內，對華為供貨的台廠營運一定受影響，不僅是只有記憶體廠，不過，若以市場供需來看，市場需求只有仍在，甚至因5G帶動而成長，無論是5G手機還是5G相關的基礎建設，不會因為華為出貨受衝擊而消失，對市場變化來說，就只是市場大餅的挪移和變化，因此，中長期而言，對台廠記憶體及華為相關供應鏈不致會有太嚴重的衝擊。