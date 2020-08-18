聯發科新5G晶片「天璣800U」 採7奈米製程

手機晶片廠聯發科（2454）於今（18）日宣布推出最新5G晶片天璣800U，採用7奈米製程，要搶占中高階5G手機市場商機。

天璣800U是聯發科天璣800系列的新成員，聯發科無線通訊事業部副總李彥輯表示，天璣800U不但豐富了天璣5G系統單晶片產品線，為終端廠商和消費者帶來差異化的選擇，同時也運用聯發科先進的5G、影像和多媒體技術，可打造高效能的5G智慧手機。

天璣800U的CPU採用八核架構設計，包括含2個主頻2.4GHz的ARM Cortex-A76大核，以及6個2.0GHz主頻的ARM Cortex-A55核心。

此外，天璣800U還搭載ARM Mali-G57 GPU、獨立AI處理器APU，支援5G+5G雙卡雙待技術、120Hz的 FHD+顯示螢幕更新率。