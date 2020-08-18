開放式組網成產業新風口 惟市場規模化發展利基不明朗

5G通訊世代導入開放式網路已是大勢所趨，市佔較低的傳統電信設備商也開始尋求在開放式組網架構下可能的發展利基。

DIGITIMES Research分析師吳伯軒觀察，未來開放式網路或成為傳統電信營運商與企業部署垂直產業應用的主流選項之一，但開放式組網模式因存在多個供應商，恐難發揮5G網路技術優勢，多數5G應用場景仍將以傳統電信設備為主，估計開放式網路佔整體電信設備產值比重僅15%。

5G通訊世代的關鍵變化為多元的應用場景，而為滿足應用場景所需的差異化網路性能，網路架構／功能虛擬化是必要的演進方向。惟開放式網路架構的發展藍圖會先從通訊介面的標準化／開放化，再朝向虛擬化／雲化的網路架構發展，反之，傳統電信網路仍會在封閉式、專用的網路設備環境下，直接朝虛擬化架構發展。

毫無疑問，「相對低成本」會是開放式網路打入傳統電信設備市場的最大競爭優勢，然在多家供應商(multi-vendor)的組網模式下，將導致如大規模陣列天線、動態頻譜共享、載波聚合等5G關鍵通訊技術窒礙難行，而更多COTS (Commercial Off-The-Shelf)供應商對網路測試成本、網路性能差異化等也帶來新的挑戰。

DIGITIMES Research觀察，由於開放式組網的穩定性、性能仍難與傳統電信設備匹敵，因此未來幾年作為5G公網(public network)主流設備的機會不高，而專網在網路覆蓋面積、裝置接入量、傳輸場景...等相對可控的情況下，更適合導入開放式網路架構。

惟專網設備市場規模本來就難與公網相比，加上傳統電信商也能透過網路切片、無線電接入網(Radio Access Network；RAN)共享等方式，搶食專網商機，開放式網路設備實際產值恐未如市場氛圍般樂觀。