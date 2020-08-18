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華碩第二屆AICS博士生計畫 啟動

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

華碩（2357）AI研發中心（AICS）日前舉辦AICS博士生年度報告大會，除展現第一屆博士生研究成果，以及宣告第二屆計畫正式開跑，預計10月中旬將在台北與新竹舉辦AI論壇，發表現有產學研究成果，提出產業目前與未來面對的議題，號召更多高階學研人才一起投入研究。

今年華碩AICS共錄取五位博士生，未來四年就讀博士期間不僅受聘為華碩AICS員工領取正職年薪，另有論文發表獎金，更可將研究方向接軌華碩AICS專攻領域，包括語音技術、自然語言處理、電腦視覺、深度學習、大數據等，使成果落實於華碩與AI研發中心提供的產業舞台上，為人工智慧應用帶來突破性進展，提升台灣產業競爭力。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，盼以華碩AICS博士生計畫（PhD Program）作為示範起點，從國家人才培育基本面，促進產學全新合作，打造融合學術研究與產品創新平台。

AICS博士生計畫不僅支持優秀研究人才使其無後顧之憂，在攻讀博士學位期間更能專心致志，做出對世界有影響力的研究成果；並開啟業界先河，以開放態度，挹注集團資源與資料，將同學拉進產業環境與產品場景，協助發掘具潛力及創新產品研發主題，與華碩AICS攜手定義未來，培育台灣人工智慧人才，並提升台灣在人工智慧產業的國際競爭力。

本屆AICS博士生徵選，經評審委員嚴謹審慎評估，最終錄取的五位博士生，分別為來自清大資訊系統與應用研究所的孫誠、臺大資訊工程學研究所的陳璽安、臺大電子工程學研究所的陳韋廷，以及臺大電信工程學研究所的劉廷緯與楊福恩。

華碩表示，綜觀錄取同學的共同特質，不僅擁有出類拔萃的紮實研究底蘊，解決難題的企圖心、創新力，以及溝通表達能力，研究成果更在頂尖會議期刊發表，或在國際重要競賽取得佳績，如ZeroSpeech國際語音挑戰賽、國際訊號處理會議 (ICASSP)、語音領域會議 (INTERSPEECH)、電腦視覺 (CVPR) 與影像處理會議 (ICIP) 等。

華碩 博士生 研究所

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