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複製鴻海崛起 立訊成庫克新寵

聯合報 / 記者謝艾莉／台北報導
外電分析蘋果在大陸扶植立訊，可能意味蘋果想分割iPhone供應鏈。（路透）
外電分析蘋果在大陸扶植立訊，可能意味蘋果想分割iPhone供應鏈。（路透）

立訊精密近期頻頻浮上檯面、動作頻頻，業界不禁認為立訊精密已成為蘋果執行長庫克的新「心頭好」，不僅是因為立訊精密現在被視為中國大陸製造業的代表，同時在iPhone零組件事業版圖廣，橫跨連接器、耳機、馬達、相機模組、組裝等，可望成為蘋果「降低成本」的績優生。

立訊近期備受蘋果關愛眼神關注，最普為人知的是因為立訊複製鴻海過去四十年的崛起模式，透過購併、入股，搶攻連接器、耳機、馬達、相機模組等iPhone零組件事業版圖，近期更是大手筆以新台幣一百三十八億元，取得緯創旗下組裝iPhone的昆山廠，震驚市場，一口氣直接大刀切入整機組裝領域，來勢洶洶。

立訊二○一七年入列AirPods整機組裝名單，當年庫克更是親訪立訊在昆山工廠，大讚立訊是「超級一流的工廠」，奠定該公司在蘋果供應鏈的地位。今年立訊更是大躍進，正式成為iPhone新機的代工廠之一，如今購併緯創廠房，更可望提升接單能力。

也有市場傳出，美中貿易戰讓蘋果也受影響，為改善現況，蘋果有可能建立專門的iPhone生產線並專供大陸市場，這部分立訊將扮演主要的角色。也有業內人士猜測，立訊積極擴大版圖，用併購、直接購買現成廠房是最快的，不然還要自己購地、蓋廠、經過客戶認證等程序，少說耗時一到二年。隨著立訊動作愈來愈大，也凸顯立訊動作與決策之快，以及搶單的野心。

蘋果供應鏈 立訊 iPhone 庫克

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