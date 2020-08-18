立訊搶單蘋果 紅色供應鏈跨足越南

中國大陸崛起的科技代工廠立訊證實在越南規畫生產iPhone，打破外界認為，立訊只會在中國大陸建立iPhone組裝供應鏈的預期。立訊此舉也意味著，台商在大陸以外的代工市場，仍難逃紅色供應鏈的追擊；立訊搶單iPhone的戰火，將從大陸延伸至東南亞，持續擴大挑戰鴻海、和碩與緯創在iPhone代工領域的版圖。

騰訊科技報導，為實現供應鏈中的製造業務多元化，蘋果正考慮將製造業務轉移越南和印度，並開始考察工廠設施。 越南外事經理Tang Due Bang證實，蘋果正考慮將iPhone製造業務引入越南。

報導指出，蘋果已派遣代表訪問立訊在越南的工廠設施環境，不過傳出該工廠與宿舍有關的部分設施未能達到要求。但業界解讀，改善宿舍並非難事，而討論到興建宿舍顯然已觸及實質細節。

Tang Due Bang透露，蘋果始終在考察立訊位於越南北江省，用於生產iPhone的車間，並對建設該設施的速度印象深刻；蘋果高度讚譽了北江省和當地工人的巨大潛力。

二○一九年十二月，蘋果公司尋求資金支援，以擴大AirPods的裝配線，立訊在越南的眾多工廠中就是其中之一。 據Tang Due Bang說，這個占地三十公頃的工廠，是在蘋果提出擴大生產要求後五個月內建成的。

據悉，立訊在北江省的投資已經達到二點七億美元，雖然已有二點八萬名工人，但如果獲得生產iPhone的許可，它還需要將工人人數增加到五萬至六萬。

然而，部分設施還沒有滿足蘋果要求，特別是那些與宿舍有關的要求。 目前尚不清楚立訊未能滿足哪些要求，但這似乎是阻止該設施獲得蘋果批准的主要原因。

針對立訊的威脅，鴻海董事長劉揚偉之前表示，「相信競爭對手都可以感受到鴻海世界第一的地位，絕不是這麼容易得到！」而鴻海與客戶的關係「也不是一兩天的事，」「我們拭目以待！」

和碩副董、鎧勝董事長程建中則表示，立訊成為近日媒體版面「紅人」，但市場競爭本就無所不在，合作也是無所不在，不管紅色、藍色（供應鏈），「攪在一起就是彩色」，這層關係除了競爭合作外，還有上下游關係，「很難用一句話區分敵我」。