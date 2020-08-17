太陽能產業加溫 倉和營運可望受惠

今年第2季以來，國內太陽能廠營運明顯加溫，而身為國內惟一的太陽能精密網版廠倉和（6538）營運也可望受惠，市場看好該公司未來營運將受到國內太陽能內需成長帶動而具成長表現。

太陽能網版廠倉和公布7月營收達1.70億元，較6月成長12.0%，也較去年同期成長37.5%，累計今年前7個月營收為11.60 億元，年增 66.2%，由近幾個月的營運表現來看，倉和的營收表現也已感受到內需市場的成長動能。

市場法人認為，太陽能產業經過上半年疫情衝擊需求及上游原料供應不足之後，5月以來各廠營運逐漸恢復正常水準，倉和下半年營收展望也更為樂觀。

倉和去年受惠PI（聚醯亞胺）精密網版在中國市占率大幅提升，帶動去年營收年增近七成，由於PI精密網版印刷次數優於傳統網版，市占率可望續揚，且今年第1季該公司也已再增添兩台雷射機台，下半年之後可望逐步再推升產能，推升全年營運表現。