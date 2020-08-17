揚智：今年可能無法轉虧為盈
機上盒晶片廠揚智（3041）於今（17）日舉行法說會，該公司董事長梁厚誼表示，今年可能還看不到轉虧為盈，但仍在努力中。
揚智上半年合併營收為10.02億元，比去年同期微減0.7％，每股淨損0.52元，其中第2季每股淨損0.37元。
針對第3季展望，梁厚誼表示正面看待，預期市場有所回溫，雖然營運商業務方面還是有部分受到新冠肺炎疫情影響，但整體還是中性偏向樂觀。
另外，揚智在零售與營運商的機上盒業務之外，也耕耘AIOT相關產品，梁厚誼提到，投影與微投影應用已經從本季開始有小幅營收貢獻，另外還有其他產品開發中，等接近量產階段再對外界進一步說明。
對於為何仍無法順利轉盈，梁厚誼指出，主要是該公司加大投入新產品與新客戶開發，今年並沒有大幅縮減費用，但是上半年營運卻受到疫情影響，客戶端導入的時程有所拉長，導致今年業績表現不如原先所預期。未來希望在疫情過後，之前的投入能有所回報，新市場的耕耘能如預期展開，讓轉虧為盈的目標早點實現。
至於未來三到五年的布局計畫，梁厚誼說，會持續耕耘機上盒全球布局與客戶服務，讓市占率持續增長。同時，該公司也往AIOT領域發展，第3季已經見到頭一個產品，希望年底之前還能有第2個產品的業績貢獻，未來也期待有更多相關產品發展。
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