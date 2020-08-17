訊連推智慧健康量測解決方案 減少接觸風險
訊連科技（5203）今（17）日發表全新智慧健康量測解決方案FaceMe Health。FaceMe Health可建置於各式場所之出入口，如：辦公大樓、零售店、車站等，透過AI技術，自動偵測口罩配戴狀況及量測體溫，或進行身分辨別。於偵測到未配戴口罩人士出入時，以即時訊息通知保全或相關人員，可協助各式場所打造後疫情時代的非接觸性健康偵測站。
後防疫時代來臨，配戴口罩，體溫量測仍是進出各式辦公場所、公共運輸及公共場合不可或缺的環節。一般體溫量測站須由專人負責，使用額溫槍或熱感攝影機進行量測，除耗費人力外，亦隱藏潛在的接觸風險。
訊連全新推出之FaceMe Health，提供了一站式的智慧健康量測解決方案，透過AI影像辨識技術，可辨別訪客是否配戴口罩，或有口鼻露出、以手摀住口鼻等不當配戴或假冒情況。更可在配戴口罩時進行身分辨識，可達95%之辨識率。FaceMe Health亦整合了即時通訊功能，於偵測到發燒或未配戴口罩時，透過U Alerts即時通知相關人員進行應對。
「訊連科技的FaceMe Health係採用全球頂尖之FaceMe AI臉部辨識引擎打造，可有效偵測口罩配戴狀態、量測體溫，並於戴口罩時進行準確的身分辨識。」訊連科技黃肇雄執行長表示：「透過先進的AI技術，可讓健康量測之流程自動化，並減少接觸的風險，快速打造各式公共場所的智慧健康量測站。」
FaceMe Health可安裝於最低第八代Intel Core i3處理器之電腦，如NUS迷你電腦等，可使用USB Webcam及FLIR C3熱感攝影機，或是特定型號、搭載熱感應攝影功能的IP攝影機，即可建置於公共場所出入口進行健康偵測，輕鬆打造非接觸性、自動化的智慧健康偵測站。
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