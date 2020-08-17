緯創印度新廠 加速量產iPhone

緯創（3231）在淡出中國iPhone製造業務後，加速iPhone印度量產，位於印度卡納塔卡邦（Karnataka）納拉薩普拉（Narasapura） 工業區的緯創新廠，目前已在試產，並同步進行大規模招聘活動，規劃於9月進入量產。

據印媒《New Indian Express》報導指出，緯創預計將在未來幾天內在其Narasapura工業區生產iPhone，為此，緯創近期已展開招聘活動。

緯創2017年宣布該廠投資計畫，預計項目投資300億盧比，土地大約為40英畝，分兩階段興建工廠和相關設施，新廠第一階段於去年底完工，根據當地政府釋出的資訊，該廠將創造1萬名職缺，目前緯創已在當地招募2,000名員工。

印度當地官員指出，緯創招聘工程已經開始，將分階段展開招聘，並很快進入試產，緯創新廠規劃9月將進入量產。

納拉薩普拉新廠為緯創在印度的第二座自有工廠，在此之前，緯創在班加羅爾（Bangalore）已有工廠，主要生產舊款iPhone，包含iPhone SE及 iPhone 6。

緯創逐步擴張印度製造業務，今年8月董事會通過新投資案，緯創擬透過100%持股之子公司SMS InfoComm （Singapore）Pte. Ltd.（簡稱 WSSG）轉投資Wistron InfoComm Manufacturing (India) Private Limited (簡稱 WMMI)美金4,500萬元，且 WMMI 擬於不超過美金7,480萬元額度內進行投資。

緯創今年7月宣布出售緯新資通（昆山）、緯創投資（江蘇）有限公司及其相關業務予陸廠立訊，緯創與立訊交易案交易之對價暫定為人民幣33億元（約合台幣138億元）。

緯創先前指出，本交易後續簽署正式交易文件及相關合約後，未來需依法登記、備案或取得相關主管機關之核准，預計於今年年底前完成所有程序。本公司將於交易實際完成時，依相關法令規定另行辦理公告申報。

市場認為，緯創是在大客戶蘋果指示下，淡出中國iPhone製造，轉由大陸廠商立訊精密接手。未來，緯創iPhone 組裝業務重心將從中國轉為印度製造。