快訊

蘇啟誠輕生風波 外交部前部長歐鴻鍊判賠謝長廷30萬

白俄羅斯天下圍城! 普丁「口頭支援」歐洲最後獨裁者

緯創印度新廠 加速量產iPhone

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

緯創（3231）在淡出中國iPhone製造業務後，加速iPhone印度量產，位於印度卡納塔卡邦（Karnataka）納拉薩普拉（Narasapura） 工業區的緯創新廠，目前已在試產，並同步進行大規模招聘活動，規劃於9月進入量產。

據印媒《New Indian Express》報導指出，緯創預計將在未來幾天內在其Narasapura工業區生產iPhone，為此，緯創近期已展開招聘活動。

緯創2017年宣布該廠投資計畫，預計項目投資300億盧比，土地大約為40英畝，分兩階段興建工廠和相關設施，新廠第一階段於去年底完工，根據當地政府釋出的資訊，該廠將創造1萬名職缺，目前緯創已在當地招募2,000名員工。

印度當地官員指出，緯創招聘工程已經開始，將分階段展開招聘，並很快進入試產，緯創新廠規劃9月將進入量產。

納拉薩普拉新廠為緯創在印度的第二座自有工廠，在此之前，緯創在班加羅爾（Bangalore）已有工廠，主要生產舊款iPhone，包含iPhone SE及 iPhone 6。

緯創逐步擴張印度製造業務，今年8月董事會通過新投資案，緯創擬透過100%持股之子公司SMS InfoComm （Singapore）Pte. Ltd.（簡稱 WSSG）轉投資Wistron InfoComm Manufacturing (India) Private Limited (簡稱 WMMI)美金4,500萬元，且 WMMI 擬於不超過美金7,480萬元額度內進行投資。

緯創今年7月宣布出售緯新資通（昆山）、緯創投資（江蘇）有限公司及其相關業務予陸廠立訊，緯創與立訊交易案交易之對價暫定為人民幣33億元（約合台幣138億元）。

緯創先前指出，本交易後續簽署正式交易文件及相關合約後，未來需依法登記、備案或取得相關主管機關之核准，預計於今年年底前完成所有程序。本公司將於交易實際完成時，依相關法令規定另行辦理公告申報。

市場認為，緯創是在大客戶蘋果指示下，淡出中國iPhone製造，轉由大陸廠商立訊精密接手。未來，緯創iPhone 組裝業務重心將從中國轉為印度製造。

緯創 iPhone

延伸閱讀

全民權證／緯創 挑價內外15%

緯創報喜 伺服器出貨旺

緯創、華碩揪伴 強攻國際醫療

相關新聞

台積電5奈米產能 傳本季擴至7萬片

台積電最先進的5奈米製程產能非常搶手，據業界人士表示，該公司相關產能，將於本季內從原先的月產能6萬片，擴增為7萬片。

外資上週賣超14.53億元 賣面板雙雄大同最多

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣14.53億元，其中賣超群創4.08萬張最多，另買超聯電4.04萬張最多

TrendForce：2024年智慧製造市場規模上看4,000億美元

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，導入智慧製造將是企業在新冠肺炎疫情期間的生存關鍵。預估2024年全球智慧...

「抗鴻大聯盟」成形？董座劉揚偉嗆：「鴻海蠻強的，我們拭目以待！」

7月17日緯創售廠予中國組裝大廠立訊，隨後緯創、和碩相繼入股立訊。除象徵立訊將加入iPhone代工行列，和碩、緯創、立訊更正式結盟，劍指代工一哥鴻海。蘋果則作壁上觀、樂見其成，鴻海董座劉揚偉又該如何接招？

日月光新廠動工 3年後可望增加 2800個工作

半導體封測大廠日月光擴充產能，今天舉辦K13廠動土典禮，預計2023年完工，可望創造 2800個就業機會。經濟部長王美花...

中華電6月客訴量大增 承諾5G施工前簡訊通知用戶

電信業5G開台，有消費者感覺4G變慢，中華電信回應，5G與4G頻譜不同，不會相互影響網速，但5G共構基地台啟用前會短暫影...

華新投資上億置熔噴布產線 盼口罩成本下降回饋消費者

彰化口罩大廠華新醫材集團，因應全球疫情需求持續擴產，為確保防疫期間口罩其核心原料不短缺，已投入上億元建置三條熔噴布產線，...

中砂本季業績 估年增5至10%

半導體再生晶圓與設備廠中砂（1560）上半年業績比去年同期小幅增長，法人估計，該公司本季業績可能介於與上季持平到小增5％...

華新科銷售價高認列佳邦 今年獲利拚10年次高

被動元件大廠華新科MLCC和晶片電阻平均銷售價格維持高檔，加上認列佳邦業績助攻，法人估華新科第3季和第4季業績各可突破百...

日月光高雄擴廠 砸260億元蓋K13

5G新世代快速進展，相關半導體產品需求暢旺，為迎接產業鏈的爆發性成長，半導體大廠紛紛布局投資，日月光瞄準這股產業趨勢，將...

全球首創！國衛院發表手機遊戲成癮評估量表

國家衛生研究院今（17）日公布，該院群體健康學研究所助研究員主治醫師林煜軒，發展出全球第一套智慧型手機遊戲成癮評估量表（...

同欣電產品成長加併購效應 第3季和今年獲利拚高

同欣電下半年3大產品線成長可期，加上第3季完整認列勝麗財報效益，法人估同欣電第3季業績季增逾45%創新高，單季獲利可創2...

熱門新聞

行動通訊申訴增…中華電信承認：建設5G影響4G收訊

力晶 開發新冠解決方案

車市火熱 三大車廠狂加班

三大因素助攻 聯發科5G晶片出貨喊衝

紓困加碼？蘇揆：預算有限

郭台銘7月再買鴻海430張 今年來已加碼4,260張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。